Wenn Hausfassaden zu Bühnenbilder und der Vorgarten im Lichtermeer glänzt, ist die Weihnachtszeit im vollen Gange. Nur gibt es leider auch den einen oder anderen Grinch, der mit dieser besinnlichen Stimmung wenig anfangen kann und sich bei der ersten Gelegenheit an der Weihnachtsdeko im Vorgarten vergreift. In Texas hat der Weihnachts-Dieb jedoch die Rechnung ohne eine pfiffige Frau gemacht, die sich mit Apples AirTags zur Wehr setzte.

AirTags helfen, Weihnachten zu retten

Nyssa Galvan und ihre Familie sind offenbar Fans des Grinch-Klassikers, denn sie haben eine aufblasbare Version des grünen Griesgrams, seinen Hund Max und einen Weihnachtsbaum in ihrem Garten aufgestellt. Dann bekamen sie am frühen Dienstagmorgen Besuch von einem „echten“ Grinch, der den Gartenschmuck stahl.

Da einem ihrer Nachbarn vor kurzem das Gleiche passiert war, brachte Galvan AirTags an ihrer Dekoration an. Apple hat die Tracking-Tags entwickelt, um Menschen dabei zu helfen, ihre verlorenen Schlüssel oder andere Gegenstände wiederzufinden, aber die AirTags sind offenbar auch bestens für aufblasbare Gegenstände geeignet.

AirTags nutzen Apples „Wo ist?“-Netzwerk. Wenn sich also jemand mit einem iPhone oder einem anderen Apple-Gerät in die Nähe eines der Tracker für verlorene Gegenstände begibt, erhält der Besitzer eine Benachrichtigung. In diesem Fall ging Galvan zu der angegebenen Adresse, wo sie die gestohlenen Gegenstände draußen stehen sah. Daraufhin rief sie die Polizei an.

Nach dem Polizeieinsatz stand der Grinch wieder bei der Familie im Vorgarten und Galvan verkündete: „Der Grinch ist wieder da.“ Sie gab auch einen Ratschlag: „Bringt Tracker an euren aufblasbaren Gegenständen an.“