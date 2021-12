Es gibt viele Möglichkeiten Apple Music gratis zu testen. Wer erstmalig Apple Music abonniert, kann den Musikstreamingdienst beispielsweise drei Monate lang kostenlos nutzen. Vor kurzem haben wir auch auf eine Promo aufmerksam gemacht, dank der ihr euch beim Kauf von AirPods oder Beats-Kopfhörern 6 Gratis-Monate sichern könnt. Jetzt erweitert Apple das Angebot und schenkt euch 6 Monate, wenn ihr einen HomePod mini kauft. Die Aktion steht nur neuen Abonnenten zur Verfügung. Eine kleinen Tipp haben wir natürlich auch für euch. den HomePod mini erhaltet ihr aktuell für nur 84 Euro bei Media Markt.

6 Gratis-Monate für Käufer eines neuen HomePod mini

Ihr habt noch nicht Apple Music benutzt? Dann könnte jetzt ein guter Moment sein, das nächste halbe Jahr kostenlos mit Musik zu bestreiten. Bisher gab es die 6 Gratis-Monate nur beim Kauf von AirPods oder Beats-Kopfhörern, jetzt erweitert Apple die Aktion auch für den HomePod mini. Das Angebot ist jedoch an Bedingungen geknüpft. So kann das Angebot für Neukunden nicht mit anderen kostenlosen Probeabos oder Angeboten für Apple Music kombiniert werden. Eine Kombination mit Apple One ist ebenso nicht möglich. Die Gratis-Monate können zudem nur innerhalb von 90 Tagen nach dem erstmaligen Koppeln des HomePod mini mit einem iPhone oder iPad in Anspruch genommen werden.

Um sich das kostenlose Abonnement zu sichern, müsst ihr nur den Smartspeaker mit einem iPhone oder iPad koppeln und euch dann mit eurer Apple-ID in der Musik-App anmelden. Hier seht ihr den Hinweis „Hol die 6 Monate kostenlos“. Die Schaltfläche führt euch dann zu dem Angebot. Sollte der Hinweis nicht direkt nach dem Starten der App erscheinen, geht auf den „Jetzt anhören“-Tab.

Wenn ihr das Angebot annehmt, so stimmt ihr damit einem Abo zu, das nach der kostenlosen Probezeit startet, 9,99 Euro pro Monat kostet und automatisch erneuert wird, bis ihr es kündigt. Ihr könnt es jederzeit, aber mindestens einen Tag vor Verlängerung, unter „Einstellungen“ kündigen. Falls ihr vor Ablauf eures kostenlosen Probeabos kündigt, könnt ihr von da an nicht mehr auf Apple Music zugreifen und die verbleibende Zeit des Probeabos verfällt. Ihr könnt dieses Probeabo nicht reaktivieren.

Qualifizierte Geräte

Mit der Erweiterung des Angebots sind somit jetzt folgende Audiogeräte von Apple für die 6 Gratis-Monate Apple Music qualifiziert:

Alle AirPods Pro, AirPods (2. Generation und 3. Generation), AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats Pro oder Beats Solo Pro. AirPods (1. Generation), Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3 Wireless, Beats EP und Beats Flex sind nicht qualifiziert.

