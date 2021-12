Mit dem iPhone 12 hat Apple MagSafe beim iPhone eingeführt. Seitdem unterstützen zahlreiche Zubehörhersteller diese Technologie. Ab sofort ist auch der Satechi Magnetic Wireless Car Charger in Deutschland erhältlich.

Satechi Magnetic Wireless Car Charger ab sofort in Deutschland erhältlich

Falls ihr noch nach der passenden magnetischen Lademöglichkeit für euer iPhone im Auto Ausschau haltet, so hat Satechi nun das passende Produkt für euch parat. So kommt ihr nie mehr mit leerem Akku am Ziel an. MagSafe-kompatible Geräte werden magnetisch festgehalten und gleichzeitig mit bis zu 7,5 Watt mit Strom versorgt. So kann das iPhone auch während des Ladevorgangs zur Navigation genutzt werden. Die praktische Halterung fürs Auto ist jetzt bei Amazon erhältlich.

Alle Fakten im Überblick

Magnetische Ladehalterung zum kabellosen Laden von iPhones während der Fahrt.

Das Ladegerät fungiert dank des integrierten Magneten als Halterung für iPhones 12 und neuer.

iPhone kann dank der Halterung auch während des Ladens verwendet werden, zum Beispiel zur Navigation.

Die Ladehalterung wird mittels einer Klammer an den Lamellen der Lüftungsanlage des Autos befestigt.

Hält auch bei holprigen Straßen fest an der Klimaanlage.

Induktives Laden mit bis zu 7,5 Watt.

USB-C auf USB-C-Kabel zum Anschließen der Halterung im Lieferumfang enthalten.

Kompatibel mit iPhones 12 und neuer. Mit dem Satechi Magnetsticker (separat erhältlich) sind auch iPhones 11 mit der Ladehalterung kompatibel.

Nicht geeignet für Smartphone-Hüllen mit Brieftaschenfunktion oder Kartenfächern.

Maße / Gewicht: 8,6 x 6,4 x 0,7 Zentimeter / 105 Gramm

UVP: 49,99 Euro