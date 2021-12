Das Ende von UMTS (3G) in Deutschland ist da. Am heutigen 30. Dezember 2021 nimmt o2 die letzten 3G-Sender vom Netz und besiegelt damit das Aus von UMTS. Das 2G-Netz bleibt als Basisnetz für mobile Telefonie und SMS bestehen. Die mobile Datennutzung läuft über die schnelleren 4G- und 5G-Mobilfunkstandards im o2 Netz.

o2 schaltet die letzten 3G-Standorte an

Eine Mobilfunk-Ära geht zu Ende: o2 schaltet heutet die letzten 3G-Standorte im o2 Mobilfunknetz ab. Die freigewordenen Frequenzen bei 2.100 MHz, die o2 bisher für 3G nutzte, werden komplett für den schnelleren und effizienteren 4G-Standard eingesetzt

o2 hat die flächendeckende Abschaltung des 3G-Netzes seit Juli 2021 in mehreren Schritten vollzogen. Im Sommer verfügte das Unternehmen noch über rund 16.000 Standorte mit 3G-Technik. Am heutigen 30. Dezember wird der Anbieter die letzten rund 300 3G-Standorte endgültig vom Netz nehmen. 3G hat selbst in seiner Hochzeit nie den Ausbaustand erreicht, den 4G heute bietet: o2 erreichte mit seiner 3G-Versorgung rund 90 Prozent der Bevölkerung. Mit 4G versorgt das o2 Netz heute bereits über 99 Prozent der Bevölkerung. Das neue o2 5G-Netz wird bis Ende 2025 ganz Deutschland versorgen.

o2 schreibt