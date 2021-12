Wir sind es schon gewohnt, dass Telegram im Monatstakt umfangreiche Updates veröffentlicht. Zum Jahresende haben die Entwickler des Messengers noch einmal ein großes Paket an Neuerungen zusammengeschnürt. Mit dabei sind Nachrichten-Reaktionen, Übersetzungen, versteckter Text, zusätzliche interaktive Emoji-Optionen, thematische QR-Codes für Nutzer sowie Kanäle und mehr.

Reaktionen

Mit der neuen Reaktionen-Funktion können Nutzer nun doppelt auf eine Nachrichtenblase tippen, um ein kleines Daumen-hoch-Emoji am unteren Rand der Nachricht zu platzieren. Ihr könnt das Emoji für diese Schnellreaktion in der App unter Einstellungen > Sticker und Emoji > Schnelle Reaktion ändern. Um im Chat weitere Reaktionen zu erhalten, tippt auf eine Nachrichtenblase und haltet sie gedrückt.

Spoiler

Ähnlich wie die Option „Geheimtinte“ in iMessage bietet Telegram jetzt eine Spoiler-Formatierung zum Ausblenden von Text. Wählt hierfür beim Schreiben einer Nachricht den Text aus, den ihr verbergen möchtet. Tippt dann auf B/I/U (vorher ggf. auf den Pfeil nach rechts im schwarzen Popover-Menü) und dann auf Spoiler. Nachrichten, die mit der Spoiler-Formatierung gesendet werden, erscheinen in einem Chat verschwommen. Andere Nutzer können auf die Nachricht tippen, um den versteckten Text zu enthüllen.

Übersetzungen

Telegram bietet jetzt auch die Möglichkeit, jede Nachricht in eine andere Sprache zu übersetzen, direkt in der App. Die Übersetzung kann in der App unter Einstellungen > Sprache aktiviert werden. Dann könnt ihr eine Nachricht antippen und halten, um sie in eure gewünschte Sprache zu übersetzen. Ihr könnt auch Sprachen ausschließen, die ihr bereits fließend sprecht. Auf dem iPhone und iPad erfordert diese Funktion iOS 15 bzw. iPadOS 15 oder höher.

QR-Codes und interaktive Emojis

Eine weitere praktische Funktion ist die Möglichkeit, thematische QR-Codes für alle Nutzer zu generieren, die einen öffentlichen Benutzernamen haben, sowie für Gruppen, Kanäle und Bots. Außerdem gibt es zusätzliche interaktive Emojis, die beim Senden animiert werden, wie das Feuer-Emoji und das weinende Gesicht.

Telegram Version 8.4 ist ab sofort im App Store für iPhone und iPad erhältlich.