Über zwei Jahres ist es mittlerweile her, dass bekannt wurde, dass Apple und A24 für die Verfilmung „The Sky is Everywhere“ kooperieren. So langsam aber sicher nähern wir uns der finalen Phase und im kommenden Monat wird der Film auf Apple TV+ debütieren.

„The Sky is Everywhere“: offizieller Trailer ist da

Trauer und Liebe. Wir bekommen das eine nicht ohne das andere. The Sky Is Everywhere von Regisseurin Josephine Decker feiert an diesem Valentinstagswochenende Premiere auf Apple TV+.

Eingebettet zwischen den magischen Redwood-Bäumen Nordkaliforniens und umgeben von den gigantischen Rosen ihrer Großmutter kämpft die 17-jährige Lennie Walker, ein strahlendes musikalisches Wunderkind, mit überwältigender Trauer nach dem plötzlichen Verlust ihrer älteren Schwester Bailey.

Als Joe Fontaine, der charismatische Neue an der Schule, in Lennies Leben tritt, fühlt sie sich zu ihm hingezogen. Aber Lennies komplizierte Beziehung zu Toby, dem am Boden zerstörten Freund ihrer Schwester, beginnt sich auf Lennies und Joes aufkeimende Liebe auszuwirken. Durch ihre lebhafte Vorstellungskraft und ihr ehrliches, widersprüchliches Herz navigiert Lennie zwischen erster Liebe und erstem Verlust, um einen eigenen Song zu kreieren.

Josephine Decker führt bei dieser bewegenden Adaption des beliebten gleichnamigen Romans Regie.

Der Film startet am 11. Februar exklusiv auf Apple TV+.