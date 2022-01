Das Chinesische Neujahrsfest (Chinese New Year) wird am 01. Februar gefeiert. Dabei handelt es sich um den wichtigsten traditionellen chinesischen Feiertag, der für gewöhnlich gemeinsam mit der Familie begangen wird. Im Vorfeld und thematisch passend hat Apple nun ein neues „Shot on iPhone 13 Pro“-Video veröffentlicht.

Apple feiert das Chinesische Neujahrsfest

Apple hat einen Kurzfilm mit dem Titel „The Comeback“ veröffentlicht, der zur Feier des chinesischen Neujahrs kreiert wurde. Das von Regisseur Zhang Meng stammende Video eröffnet das Jahr des Tigers mit der Geschichte eines Vaters, eines Sohnes und eines vergessenen Dorfes mit einem „Traum, der nicht von dieser Welt ist“.

Aus der Videobeschreibung geht hervor, dass der Film mit dem iPhone 13 Pro aufgenommen wurde. Diesem Gerät hatte Apple im Hinblick auf Videoaufnahmen im Herbst letzten Jahres zahlreiche Neuerungen verpasst. „The Comeback“ ist komplett auf Chinesisch, allerdings mit englischem Untertitel.

Zum Jahr des Tigers hat Apple übrigens auch einen Special Edition seiner AirPods Pro veröffentlicht. Habt ihr Interesse daran, wie „The Comeback“ entstanden ist? Gut. Begleitend hat Apple noch das Video „Making of The Comeback“ mit Zhang Meng veröffentlicht.