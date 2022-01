In den vergangenen Jahren hat Apple bereits den ein oder anderen Foto-Wettbewerb veranstaltet. Nun ist es wieder soweit und eine neue „Shot on iPhone Challenge“ ist gestartet. Gesucht werden die besten Makroaufnahmen.

Apples Shot on iPhone Challenge: Die besten iPhone Makrofotos teilen

Vor zwei Jahren forderte Apple beispielsweise seine Nutzer auf, die besten Nachtmodus-Fotos zu teilen. Bei der diesjährigen „Shot on iPhone Challenge“ stehen Makrofotos im Mittelpunkt.

Apple lädt ab heute Apple Fotogrfen – vom Amateur bis zum Profi – aus der ganzen Welt ein, mit ihren Makrofotos, die sie mit dem iPhone 13 Pro oder iPhone 13 Pro Max aufgenommen haben, an der Shot on iPhone Challenge teilzunehmen. Warum Makrofotografie? Die iPhone 13 Pro Familie verfügt über das bisher fortschrittlichste Kamera-System in einem iPhone und zum ersten Mal könnt ihr mit eurem iPhone scharfe, beeindruckende Nahaufnahmen von Motiven machen, die gerade einmal zwei Zentimeter entfernt sind. Diese Neuerung lädt förmlich zu einem neuen Foto-Wettbewerb ein.

Wie kann man teilnehmen?

Apple schreibt

Um die Makrofotografie zu würdigen, lädt Apple dazu ein, die schönsten Makrofotos, die mit dem iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max aufgenommen worden sind, auf Instagram und Twitter mit den Hashtags #ShotoniPhone und #iPhonemacrochallenge zu teilen, um an der Challenge teilzunehmen. Eine Jury aus Expert:innen der Fotobranche und Apple wird die weltweiten Einsendungen bewerten und zehn Fotos auswählen. Die Aufnahmen der Gewinner:innen werden in einer Galerie über Apple Newsroom, apple.com, Apple Instagram (@apple) und anderen offiziellen Apple Accounts vorgestellt. Sie können auch in digitalen Kampagnen, in Apple Stores, auf Plakaten oder in einer öffentlichen Fotoausstellung gezeigt werden.

Der Wettbewerb läuft bis zum 17. Februar 2022. Die Gewinner werden im April bekannt gegeben. Eine Jury aus fünf professionellen Fotografdn und fünf Apple Mitarbeitern wählt die zehn Gewinnerbilder aus. Die Aufnahmen der Gewinner werden in einer Galerie über Apple Newsroom, apple.com, Apple Instagram (@apple) und anderen offiziellen Apple Accounts vorgestellt und können auch in digitalen Kampagnen, in Apple Stores, auf Plakaten oder in einer öffentlichen Fotoausstellung gezeigt werden.

Natürlich haben wir auch noch ein paar Tipps für euch parat

Tipps für die Makrofotografie mit einem iPhone 13 Pro:

Minimaler Abstand zum Objekt — man kann sich bis auf zwei Zentimeter an das Motiv annähern.

Hauptfokuspunkt in der Mitte des Bildes — dort ist die Schärfe bei Makroaufnahmen mit dem iPhone am höchsten.

Einen Bereich im Bildausschnitt antippen — so legt man einen bestimmten Fokuspunkt.