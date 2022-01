In regelmäßigen Abständen informiert die Deutsche Telekom über den Ausbau ihres Mobilfunknetzes. Sowohl bei 5G als auch bei 4G/LTE gibt es Fortschritte zu verzeichnen. Nun meldet sich das Bonner Unternehmen erneut zu Wort und gibt eine aktuelle Wasserstandsmeldung ab.

Telekom baut Mobilfunk an 2.055 Standorten aus

Die Telekom hat in den vergangenen sechs Wochen bundesweit an 958 Mobilfunkstandorten 5G-Kapazitäten aufgebaut. Dank DSS (Dynamic Spektrum Sharing) ist an diesen Standorten immer auch LTE nutzbar. Darüber hinaus hat die Telekom an 745 Standorten zusätzliche LTE-Kapazitäten geschaffen. Außerdem wurden 352 neue LTE-Standorte gebaut.

„Wir drücken beim Mobilfunk-Ausbau weiter aufs Tempo“, sagt Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland. „Aktuell funken mehr als 32.000 Standorte im Netz der Telekom. Zusätzlich nehmen wir jährlich mehr als 1500 neue Standorte in Betrieb. Hinzu kommen LTE- und 5G-Erweiterungen an tausenden bestehenden Standorten. Im Rahmen unserer massiven Ausbauaktivitäten wird 5G zum neuen Standard im Mobilfunknetz der Telekom.“

Wie steht es um die Haushaltsabdeckung. Bei LTE liegt die Abdeckung bei 99 Prozent. Aber auch 5G ist mittlerweile fast überall die Regel. Bereits heute können über 90 Prozent der Haushalte auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen.