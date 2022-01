Apple hat in dieser Woche die erste Beta von tvOS 15.4 an Entwickler zum Testen verteilt, und es gibt einige neue Funktionen für das Apple TV. Unter anderem nimmt Apple Änderungen am Wiedergabebildschirm vor und erweitert die Wi-Fi-Unterstützung.

Captive-WLAN-Netzwerke und neues Wiedergabemenü

Zunächst weisen die Beta-Versionshinweise darauf hin, dass tvOS 15.4 die Unterstützung für Captive-WLAN-Netzwerke einführt. Captive-Netzwerke werden manchmal auch als „WLAN-Hotspot“- oder „Abonnement“-Netzwerke bezeichnet. Man findet diese Netzwerke in Hotels, Cafés, Internet-Cafés, an Flughäfen und anderen öffentlichen Orten. In manchen Ländern und Regionen werden Captive-Netzwerke von Mobilfunkanbietern finanziert und betrieben.

Apple erklärt das Ganze wie folgt:

„Die Unterstützung von Captive Wi-Fi-Netzwerken in tvOS ermöglicht es dir, dein iPhone oder iPad zu verwenden, um dein Apple TV mit Netzwerken zu verbinden, die zusätzliche Anmeldeschritte erfordern, wie z. B. in Hotels oder Wohnheimen.“

Wie ScreenTimes-Chefredakteur Sigmund Judge feststellte, fügt die Beta-Version auch eine „Als nächstes“-Warteschlange direkt in den Videoplayer ein, um den Zugriff auf weitere Inhalte zu erleichtern. Außerdem gibt es eine neue Lautstärketaste, die über den Videoplayer zugänglich ist. Wer AirPods mit dem Apple TV verwendet, wird zudem ein überarbeitetes Menü mit den Klangeinstellungen für die Ohrhörer bemerken.

Judge zeigt in einem Twitter-Thread einige Funktionen und Änderungen, die in der tvOS 15.4 Beta eingeführt wurden.

We need to talk about the latest tvOS 15.4 Developer Beta 1 starting with the newly improved Video Player with in-built Up Next queue 🤯 but there’s more… pic.twitter.com/7z0io09ykF — Sigmund Judge (@sigjudge) January 27, 2022

tvOS 15.4 startete am vergangenen Donnerstag in die erste Beta-Runde. Mit einer finalen Freigabe ist somit nicht vor März oder April zu rechnen.