Vor wenigen tagen ist Pretzel and the Puppies (deutscher Titel: „Brezel und seine Dackel-Familie“) auf Apple TV+ gestartet. Nun steht ein weiterer kurzer Clip auf YouTube bereit, die die neue Kinderserie bewirbt.

Pretzel and the Puppies — “Paws Up!” Sing-along

Pretzel and the Puppies richtet sich eindeutig an das jüngere Publikum. Vereinfach ausgedrückt, steht eine Dackel-Familie in der Animationsserie im Fokus. Etwas länger klingt die Beschreibung wie folgt

Wenn dein Vater der „längste Dackel der Welt“ ist, bekommt das Erwachsenwerden eine ganz neue Wendung! Die acht Folgen folgen Pretzel (Duplass), Greta (Pedrad) und den Welpen in ihrer Heimatstadt Muttgomery. Sie sind eine moderne und einzigartige Familie, die immer nach Möglichkeiten sucht, „ihre Erfahrungen zu machen“ und die Welt zu einem besseren Ort für ihre vierbeinigen Freunde und Nachbarn zu machen. Pretzel und Greta ermutigen ihre Welpen, ihre eigenen Probleme zu lösen, und erinnern sie oft daran: „Hebt die Pfoten hoch!“ wenn sie vor einer Herausforderung stehen.

In dem rund 2-Minuten langen Clip begleitet ihr Brezel und seine entzückende Dackelfamilie beim Singen. Mitsingen. Willkommen in der Nachbarschaft, in der alles pfotenfest ist!