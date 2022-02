Tim Cook hat per Twitter angekündigt, dass Apple humanitäre Bemühungen im Zusammenhang mit der russischen Invasion in die Ukraine unterstützen wird.

Am frühen Donnerstag startete Russland eine umfassende Invasion in der Ukraine. Die russische Streitkräfte dringen weiter in Richtung Kiew vor. Die Weltgemeinschaft hat Russlands Vorgehen bereits scharf verurteilt und Sanktionen angekündigt.

Apple CEO Tim Cook schreibt auf Twitter

Apple selbst betreibt aktuell keine eigenen Stores in der Ukraine, arbeitet jedoch mit einer Reihe autorisierter Wiederverkäufer zusammen und verfügt über eigene Mitarbeiter im Land.

I am deeply concerned with the situation in Ukraine. We’re doing all we can for our teams there and will be supporting local humanitarian efforts. I am thinking of the people who are right now in harm’s way and joining all those calling for peace.

— Tim Cook (@tim_cook) February 25, 2022