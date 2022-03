Apple hat den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel der mit dem Peabody und Daytime Emmy Award ausgezeichneten Serie „Stillwater“ veröffentlicht. Darüberhinaus haben die Verantwortlichen bekannt gegeben, dass in diesem Frühjahr auch neue Folgen zu den weiteren Kinderserien „Doug Unplugs“ und „Harriet the Spy“ erscheinen werden.

„Stillwater – Staffel 2“ startet am 18. März

Apple hat bestätigt, dass „Stillwater -Staffel 2“ am Freitag, den 18. März 2022, mit sechs Folgen Premiere feiern wird. Eine siebte Folge „One Drop Makes an Ocean“ am Freitag, den 15. April 2022, rechtzeitig zum Tag der Erde (22. April 2022) folgen.

Im Mittelpunkt der Serie stehen die Geschwister Karl, Addy und Michael, die sich alltäglichen Herausforderungen – großen und kleinen – stellen, die sich manchmal unüberwindbar anfühlen. Zum Glück für diese drei haben sie Stillwater, einen weisen Panda, als direkten Nachbarn. Durch sein Beispiel, seine Geschichten und seinen sanften Humor gibt Stillwater den Kindern ein tieferes Verständnis ihrer Gefühle und Werkzeuge, die ihnen helfen, ihre eigenen täglichen Herausforderungen zu meistern.

In der Sonderfolge zum Tag der Erde zeigt Stillwater den Kindern seine Wurmfarm und andere Dinge, die er tut, um grün zu leben, was sie dazu inspiriert, sich weitere Möglichkeiten auszudenken, um der Erde zu helfen.

„Doug Unklug“ und „Harriet the Spy“ mit Fortsetzung

Ebenfalls in diesem Frühjahr kehrt die zweite Staffel von „Doug Unplugs“ mit sechs brandneuen Folgen am 1. April 2022 zurück. Am 20. Mai folgt die Fortsetzung von „Harriet the Spy“ mit den Sprechern Beanie Feldstein und Jane Lynch mit fünf brandneuen Folgen zurück.