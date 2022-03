Apple nutzt den heutigen Abend, um Updates für seine Geräte zur Verfügung zu stellen. Nachdem wir euch bereits auf iOS 15.4, iPadOS 15.4, macOS 12.3 und watchOS 8.5 aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit tvOS 15.4 und der HomePod Software 15.4 weiter.

tvOS 15.4 ist da

Seid ihr Besitzer eines Apple TV? Dann wartet ein neues Software-Update auf euch. Die Beta-Phase ist beendet und ab sofort kann die finale Version von tvOS 15.4 heruntergeladen und installiert werden.

Während der Beta-Phase sind verschiedene kleinere Verbesserungen für Apple TV bekannt geworden. So bietet das Update Unterstützung für Captive-WLAN-Netzwerke. Die Unterstützung von Captive Wi-Fi-Netzwerken in tvOS ermöglicht es euch, euer iPhone oder iPad zu verwenden, um ein Apple TV mit Netzwerken zu verbinden, die zusätzliche Anmeldeschritte erfordern, wie z. B. in Hotels oder Wohnheimen. Wenn ihr euer Apple TV beispielsweise mit ins Hotel nehmen möchtet, so wird die Wifi-Anmeldung erleichtert.

Weitere Verbesserungen betreffen die „Als Nächstes“-Warteschlange“, die direkt in den Videoplayer integriert wurde, eine neue Lautstärketaste, die über den Videoplayer zugänglich ist und ein überarbeitetes Menü mit den Klangeinstellungen für die AirPods.

In gewohnter Manier könnt ihr tvOS 15.4 bequem über AppleTV -> Einstellungen -> System -> Softwareupdates -> „Software aktualisieren“ installieren.

HomePod Software 15.4 sind da

Weiter geht es mit der HomePod Software 15.4. Auch für den HomePod und HomePod mini steht ein Update bereit. In den Release-Notes heißt es

Softwareversion 15.4 ermöglicht die Verbindung des HomePod mit WLANs, für die zusätzliche Anmeldeschritte erforderlich sind, z. B. in Hotels oder Wohnheimen, und unterstützt die Siri-Stimmerkennung nun auch für Niederländisch (Belgien, Niederlande) und Französisch (Belgien). Dieses Update enthält zudem Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen.

Das Update für den HomePod (mini) installiert ihr über die Home-App am iPhone / iPad.