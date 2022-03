Ming-Chi Kuo ist mit einem weiteren Tweet zurück. Diesmal sagt der renommierte Analyst, dass das Apple Car Projektteam schon seit einiger Zeit aufgelöst wurde und innerhalb der nächsten drei bis sechs Monate reorganisiert werden muss, um das Ziel der Massenproduktion bis 2025 zu erreichen.

Gerüchte über das Apple Car sind vielseitig. Manchmal sieht es so aus, als hätte Apple herausgefunden, wie das Unternehmen sein erstes eigenes Fahrzeug bauen kann, manchmal aber auch nicht.

Trotz der jüngsten Berichte, dass Apple in naher Zukunft eine Partnerschaft zur Massenproduktion des Apple Car ankündigen wird, müssen wir uns womöglich noch etwas länger gedulden. So will der Analyst Ming-Chi Kuo erfahren haben, dass das Unternehmen sein Apple Car Projektteam aufgelöst hat.

The Apple Car project team has been dissolved for some time. The reorganization within the next three to six months is necessary to achieve the goal of mass production by 2025.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 15, 2022