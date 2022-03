Sky Q hat eine spannende Sonderaktion für Apple TV+ aufgelegt. Kunden des Pay TV Anbieters erhalten einen Gutschein, den sie in drei Gratis-Monate für Apple TV+ „ummünzen“ können.

Apple TV+ ab heute drei Monate bei Sky kostenlos

Sky Q hält gute Nachrichten für alle Kunden in Deutschland bereit. Habt ihr Interesse an Apple TV+? Ab heute gibt es Apple TV+ drei Monate lang kostenlos. Dafür müssen ihr euch lediglich registrieren und den Gutschein Code auf der Sky Webseite einlösen. Schon kommt ihr in den Genuss der neuesten Entertainment-Highlights auf Apple TV+, darunter einer ganzen Reihe an hochwertigen Apple TV+ Originals. Falls gewünscht, kann das Gratisabonnement vor Ablauf der drei Monate jederzeit gekündigt werden. Berechtigt sind alle Sky Q Kunden, die nicht bereits ein laufendes Apple TV+ Abo besitzen.

Ende letzen Jahres startete Apple TV+ auf Sky Q. Seitdem könnt ihr über eure Sky Q Box auf Originals wie die Komödie, Ted Lasso, welche mehrfach mit dem Emmy-Award ausgezeichnet wurde, zugreifen. The Morning Show wiederum glänzt mit großen Namen wie Reese Witherspoon und Jennifer Aniston. Zudem steht mittlerweile eine große Anzahl an Filmen und Serien für jedes Alter bereit.

Apple TV+ wird perspektivisch übrigens auch als App auf Sky Glass verfügbar sein, der noch in diesem Jahr auf dem Markt erscheinen wird. Nutzer können die Apple TV+ App selbstverständlich auch mit der Sprachfernbedienung aufrufen.