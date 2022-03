Apple wurde in den Niederlanden zum neuen Mal wegen des App Store Bezahlsystem zu einer Strafe von 5 Millionen Euro verdonnert. Die Wettbewerbsaufsichtsbehörde unseres Nachbarlandes wirft Apple vor, Drittanbieter-Zahlungsoptionen für Abonnements von Dating-Apps nicht nach der Vorgabe des Landes umzusetzen.

Strafe beträgt mittlerweile 45 Millionen Euro

Reuters berichtet, dass Apple in den Niederlanden erneut 5 Millionen Europ Strafen bezahlen muss, da das Unternehmen nach Auffassung der niederländischen Wettbewerbshüter alternative Bezahlsysteme für Dasig-Apps unzureichend erfüllt.

Die niederländische Behörde für Verbraucher und Märkte (ACM) gab zudem an, Apple habe ihr am Montag „neue Vorschläge“ geschickt habe, um den Streit des Unternehmens darüber zu lösen, dass Entwickler von Dating-Apps Zahlungsmethoden von Drittanbietern in den Niederlanden verwenden dürfen. Weitere Details wurden nicht bekannt gegeben. Die ACM wird nun prüfen, ob die neu eingereichte Vorschläge den Anforderungen genügen.

Apple wurde mittlerweile eine Geldstrafe von insgesamt 45 Millionen Euro auferlegt. Die Regulierungsbehörde kann Apple nur noch einmal bestrafen, da es dann seine maximale Gesamtstrafe von 50 Millionen Euro erreicht hat.

Apple selbst war zuletzt der Auffassung, das man die Vorgaben der niederländische Verbraucher- und Marktaufsichtsbehörde (AMC) adäquat umsetzt. So gab Apple Anfang Februar an, dass man alternative Zahlungssysteme in den Niederlanden für Dating-Apps zulässt. Entwickler, die sich für eine alternative Bezahlmethode außerhalb des App Stores entscheiden, sollen eine Provision von 27 Prozent anstatt 30 an Apple bezahlen. Damals schrieb Apple