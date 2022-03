Ein Blick auf den Kalender zeigt, dass wir heute den 28. März 2022 schreiben. Der Frühlingsanfang liegt mit dem 20. März mittlerweile schon etwas zurück. In den letzten Tagen zeigte sich die Sonne bereits ziemlich oft und auch die Temperatur klettern langsam und stetig nach oben. Viele Anwender nutzen das Frühjahr, um die Wohnung oder das Haus auf Vordermann zu bringen. Kurzum: Der Frühjahrsputz steht an. Lange Zeit ein leidiges Thema, gibt es mittlerweile viele smarte Produkte, die euch unter die Arme greifen. In erster Linie denken wir hierbei an Saugroboter bzw. Saug- und Wischroboter. Aber auch ein Akku-Staubsauger ist im Vergleich zu einem kabelgebundenen Staubsauger deutlich komfortabler.

Dreame-Produkte zum Frühlingsanfang deutlich im Preis reduziert

Der Hersteller Dreame hat sich mittlerweile in Deutschland einen Namen gemacht. So haben wir uns Ende letzten Jahres den Akkustaubsauger Dreame T20 neuer angeguckt und für euch getestet. Bei einem Preis von rund 230 Euro ist der Dreame T20 eine mehr als echte Alternative zu den Dyson-Akkustaubsaugern.

Am heutigen Tag stehen allerdings drei andere Dreame-Produkte im Fokus. Die Rede ist vom Dreame L10 Pro Saugroboter mit Wischfunktion, dem Dreame Bot W10 Saug- und Wischroboter mit Reinigungsstation sowie dem Dreame H11 Max Nass- und Trockensauger.

Dreame L10 Pro Saugroboter mit Wischfunktion

Beim Dreame L10 Pro handelt es sich um einen Saugroboter mit Wischfunktion. Das Gerät verfügt über eine Lasernavigation und Hinderniserkennung. Der L10 Pro scannt in einem Radius von 8 Metern die Umgebung per Laser und erkennt frühzeitig gängige Haushaltsgegenstände wie Hausschuhe und Netzkabel. Danke einer Saugleisrtung von 4000 Pa entfernt er leicht Schmutz wie Haare, Staub oder Körner und nimmt Partikel sowohl von der Oberfläche als auch tief aus dem Gewebe auf. Er kann dabei Teppiche erkennen und die Saugkraft automatisch erhöhen.

Der Saugroboter mit integriertem Wischmopp verfügt über einen 570 ml Staubbehälter und einen 270 ml großen Wassertank. Per App ist die Wassermenge je nach Bodenbeschaffenheit in drei Stufen einstellbar. Der Hersteller gibt eine Laufzeit von 150 Minuten an. Damit ist es möglich, bis zu 250qm zu saugen oder 200qm zu wischen.

Im Rahmen der Frühjahrsaktion zahlt ihr für den Dreame L10 Pro vorübergehend nur 331,49 Euro anstatt 389,99 Euro.

Dreame Bot W10 Saug- und Wischroboter mit Reinigungsstation

Der Dreame Bot W10 ist eine „eierlegende Wollmilchsau“. Es handelt sich um einen Saug- und Wischroboter mit Reinigungsstation. Beim Saug- und Wischvorgang setzt das Gerät auf Lasernavigation und AI-Hindernisvermeidung. Der W10 Saugroboter mit Wischfunktion verwendet die fortschrittliche LiDAR-Navigation mit dem neuesten hochintelligenten Algorithmus. Dies bedeutet schnelles Scannen, dynamisches und genaues Mapping, vernünftige und effiziente Routenplanung.

Dank des Designs der Reinigungsstation kann der Wischer automatisch gewaschen und mit Heißluft getrocknet werden, sodass die Hände nicht schmutzig werden und beim Wischen sauber gehalten werden können. Dabei setzt das Gerät auf zwei getrennte Wassertanks. Der Wischer wird mit sauberem Wasser gewaschen. Das Abwasser wir in einem separaten Abwassertank gesammelt. Die Reinigungsleistung wird mit 4000 Pa angegeben. Der 6.400mAh Akku sorgt für eine Laufzeit von bis zu 170 Minuten.

Im Rahmen der Frühjahrsaktion zahlt ihr für den Dreame Bot W10 vorübergehend nur 889,99 Euro anstatt 1099,99 Euro.

Dreame H11 Max Nass- & Trockensauger

Mit dem Dreame H11 Nass- & Trockensauger müsst ihr selbst Hand anlegen und diesen bedienen. Mit seinem attraktiven Preis und den Leistungswerten handelt es sich um ein spannendes Produkt. Saugen, Waschen, Wischen und Trocknen in einem Schritt. Der leistungsstarke, aber leise Motor ermöglicht es euch, alle anfallenden Reinigungsaufgaben auf einmal zu erledigen.

Auch bei diesem Gerät setzt der Hersteller wieder auf zwei getrennte Tanks für sauberes und dreckiges Wasser. Die automatische Reinigung der Bürste erfolgt mit einem Tastendruck, damit Ihre Hände frei von Schmutz bleiben. Die Zubehörteile können separat abgenommen und gereinigt werden, damit alles organisiert, sauber und geruchsfrei bleibt. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit 35 Minuten an.

Normalerweise kostet der Dreame H11 Max Nass- & Trockensauger 469,99 Euro. Rahmen der Aktion werden nur 389,99 Euro fällig.

Bei Interesse können wir euch nur empfehlen, schnell zuzuschlagen. Die Aktion ist nur wenige Tage bis zum 03.04.2022 bzw. solange der Vorrat reicht gültig. Hier findet ihr übrigens alle Produkte von Dreame.