WhatsApp arbeitet an einer Vielzahl kleinerer und größerer Verbesserungen für den eigenen Messenger. Nun haben die Entwickler angekündigt, dass Sprachnachrichten noch besser werden. Eigenem Bekunden zufolge kann es WhatsApp kaum erwarten, dass Benutzer die neuen Funktionen ausprobieren, die man in den nächsten Wochen einführen werden.

Weitere Verbesserungen für Sprachnachrichten kommen

Tagtäglich werden aktuell rund 7 Milliarden Sprachnachrichten auf WhatsApp verschickt. Als WhatsApp im Jahr 2013 die grundsätzliche Möglichkeiten für Sprachnachrichten im Messenger implementierte, war man davon überzeugt, dass dies die Art verändern würde, wie Menschen miteinander kommunizieren. In der Tat kann man sich mit Sprachnachrichten schneller, einfacher und auch auf einer persönlicheren Ebene miteinander austauschen.

Denn Gedanken und Gefühle lassen sich mit der Stimme oft viel natürlicher ausdrücken als in einer Textnachricht. Darum sind Sprachnachrichten in vielen Situationen zur beliebtesten Form der Kommunikation auf WhatsApp geworden.

Deshalb hat WhatsApp wir die Sprachnachrichten-Funktion inzwischen in mehreren Bereichen entscheidend weiterentwickelt. Dazu zählen:

Wiedergabe außerhalb des Chats : Damit kannst du dir Sprachnachrichten außerhalb des Chats anhören und gleichzeitig andere Nachrichten lesen oder beantworten.

: Damit kannst du dir Sprachnachrichten außerhalb des Chats anhören und gleichzeitig andere Nachrichten lesen oder beantworten. Aufnahme anhalten/fortsetzen : Damit kannst du die Aufnahme von Sprachnachrichten jetzt nach Bedarf anhalten und fortsetzen, z. B. wenn du gestört wirst oder deine Gedanken ordnen möchtest.

: Damit kannst du die Aufnahme von Sprachnachrichten jetzt nach Bedarf anhalten und fortsetzen, z. B. wenn du gestört wirst oder deine Gedanken ordnen möchtest. Visualisierung in Wellenform : Damit wird der Klang der Sprachnachricht in visueller Form angezeigt und so der Verlauf der Aufnahme für dich besser nachverfolgbar.

: Damit wird der Klang der Sprachnachricht in visueller Form angezeigt und so der Verlauf der Aufnahme für dich besser nachverfolgbar. Aufnahmekontrolle vor dem Absenden : Damit kannst du deine Sprachnachrichten anhören, ehe du sie versendest.

: Damit kannst du deine Sprachnachrichten anhören, ehe du sie versendest. Wiedergabe ab zuletzt gehörter Position : Damit kannst du die Wiedergabe einer nur zum Teil gehörten Sprachnachricht an der Stelle fortsetzen, an der du aufgehört hast, sobald du zu diesem Chat zurückkehrst.

: Damit kannst du die Wiedergabe einer nur zum Teil gehörten Sprachnachricht an der Stelle fortsetzen, an der du aufgehört hast, sobald du zu diesem Chat zurückkehrst. Schnelle Wiedergabe bei weitergeleiteten Nachrichten: Damit kannst du eigene und weitergeleitete Sprachnachrichten mit 1,5facher oder doppelter Geschwindigkeit wiedergeben, um sie dir schneller anzuhören.

Die zuletzt eingeführten Neuerungen, erhöhen in jedem Fall den Komfort, wie man mit Sprachnachrichten über WhatsApp kommunizieren kann. An welchen weiteren Neuerungen für Sprachnachrichten die Entwickler arbeiten, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.