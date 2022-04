Mit Apple Fitness+ steht Apples Fitness-Abo-Service seit Ende letzten Jahres auch bei uns in Deutschland zur Verfügung. Seitdem haben wir das ein oder andere Workout absolviert und viele Kritikpunkte haben wir nicht vorzubringen. Einzug und allein die fehlende deutsche Audiospur ist kritikfähig. Anstatt auf Untertitel zu setzen, dürfte es doch kein Problem sein, die jeweiligen Workouts mit einer deutschen Tonspur zu versehen. Wie dem auch sei. Zurück zu Apple Fitness+ und den neuen Wirkouts für frisch gebackene Mütter nach der Entbindung.

Apple Fitness+ bietet nicht nur Workouts für die Zeit während der Schwangerschaft an, neuerdings stehen auch Fitnesskurse für frisch gebackene Mütter zur Verfügung. Unter dem Motto „Zurück zur Fitnessroutine nach der Entbindung stehen ab sofort 7 Kurse bereit. In den geht es unter anderem um Krafttraining, Core-Training und Achtsames Cool-down.

Es heißt

Dieses Programm richtet sich an alle, die sich nach der Schwangerschaft mehr Kraft und Schwung für den neuen Alltag als frischgebackene Eltern holen möchten. Die Reihe startet mit einem Core-Training, bei dem du deinen Rumpf stabilisierst, deine Bauch- und Rückenmuskulatur stärkst und deinen Beckenboden straffst. Damit schaffst du die Basis für weitere Kräftigungsübungen und nachhaltige Erfolge. Das Krafttraining zielt mal auf deinen oberen, mal auf deinen unteren und mal auf deinen gesamten Körper ab. Als Hilfsmittel benötigst du eine leichte bis mittelschwere Hantel oder auch nur dein eigenes Körpergewicht. Beim achtsamen Cool-down dehnst du alle Partien, die nach der Schwangerschaft besondere Aufmerksamkeit verdienen. Und in den Meditationen geht es um Themen wie Geduld oder Selbstfürsorge. Für jede der Übungen stehen verschiedene Varianten zur Auswahl, die ideal auf die jeweilige Entbindungsart zugeschnitten sind. Such dir eine einzelne Trainingseinheit aus oder kombiniere sie mit anderen Workouts in diesem Programm oder der Mediathek von Fitness+. Bevor du mit den Übungen beginnst, solltest du aber auf jeden Fall medizinische Rücksprache halten.