o2 hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen einen Meilenstein beim 5G-Netzausbau erreicht hat. 10.000 5G-Antennen funken mittlerweile im o2-Netz. Damit versorgt o2 über ein Drittel der Bevölkerung mit 5G.

10.000 5G-Antennen funken im o2 Netz

Im Oktober 2020 hat o2 den Ausbau des 5G-Netzes gestartet und seitdem kontinuierlich weitere 5G-Antennen in Betrieb genommen. Das Besondere: o2 legt beim 5G-Ausbau einen starken Fokus auf die 3,6 GHz Frequenzen, die sich bestens für besonders schnelles und leistungsfähiges 5G eignen. Derzeit funken mehr als 5.000 5G-Antennen auf dieser Frequenz. Bis Jahresende wird der Anbieter die Hälfte der Bevölkerung mit seinem 5G-Netz versorgen, bis Ende 2025 ganz Deutschland.

„Wir bauen 5G schneller aus als jede andere Mobilfunktechnologie zuvor. Unsere Ausbau-Offensive sorgt für ein verbessertes o2 5G-Netz in zahlreichen deutschen Städten und Regionen. Täglich kommen aktuell rund 40 neue 5G-Antennen hinzu“, sagt Mallik Rao, Chief Technology & Information Officer von o2 Telefónica. „Wir konzentrieren uns auf echtes 5G auf 3,6 GHz und 700 MHz, während wir die DSS-Technologie als Kombination aus 4G und 5G ergänzend einsetzen. Mit unserer 5G-Ausbaustrategie schaffen wir ein starkes Fundament und optimale Voraussetzungen für die vernetzte Zukunft von Millionen Privat- und Geschäftskund:innen in Deutschland.“

Mit dem fokussierten Ausbau von schnellem 5G auf 3,6 GHz bietet o2 seinen Kund:innen in zahlreichen Städten und Gemeinden hohe Datenraten bei der mobilen Datennutzung, kurze Reaktionszeiten sowie ein deutlich verbessertes Netzerlebnis im Alltag. Zudem profitieren o2 Kunden selbst an hochfrequentierten Orten wie Fußgängerzonen und Innenstädten von umfassenden Netzkapazitäten.

Kleines Beispiel gefällig? In München – und somit am Hauptsitz von o2 Deutschland – versorgt das Unternehmen bereits über 80 Prozent der Bevölkerung mit schnellem 5G auf 3,6 GHz. Insgesamt funken in der bayrischen Landeshauptstadt derzeit rund 500 5G-Antennen auf dieser Highspeed-Frequenz. Damit verbessert o2 sein starkes Netz in München kontinuierlich weiter. Bereits zum Jahreswechsel attestierte die Fachzeitschrift connect dem o2 Netz in München mit der Bestnote „Überragend“ die höchste Netzqualität aller Anbieter.