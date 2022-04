Apple betreibt neben seinem klassischen „Apple Online Store“, auch einen sogenannten „Apple Refurbished Store„. Dieser beherbergt gebauchte Apple Produkte zum reduzierten Preis. Erstmals betet Apple nun gebrauchte MacBook Pro 2021 mit M1 Pro und M1 Max im Store für gebrachte Geräte an.

Apple verkauft erstmals gebrauchte MacBook Pro 2021 mit M1 Pro und M1 Max

Im Herbst letzten Jahres hatte Apple die komplett überarbeiteten MacBook Pro 2021 vorgestellt und auf den Markt gebracht. Apple bietet das Gerät als 14 Zoll und 16 Zoll Modell an. Beim MacBook Pro 2021 setzt Apple unter anderem auf den M1 Pro und M1 Max Chip. Erstmals betet Apple nun auch gebrauchte MacBook Pro 2021 im Apple Refurbished Store an. Apple bietet sowohl das 14 Zoll als auch das 16 Zoll Modell in verschiedenen Ausführungen an.

Folgende Modelle bietet Apple bei sofortiger Verfügbarkeit derzeit im Apple Refurbished Store an;

Neben den reburbished MacBook Pro findet ihr verschiedne gebrachte MacBook Air, gebrauchte iMac, gebrauchte iMac Pro sowie gebrauchte Mac Pro im Apple Refurbished Store. Aber auch gebrauchte iPads, gebrauchte iPhones, gebrauchte iPods, gebrauchte Apple TV und gebauchtes Zubehör ist dort gleistet.

Alle Produkte im Apple Refurbished Store sind getestet, zertifiziert und mit einer einjährigen Garantie versehen.

–> Hier geht es direkt in den Apple Refurbished Store