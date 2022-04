Die Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist am gestrigen Sonntag zu Ende gegangen. Nun stehen die Playoffs an. Nach diesen ist allerdings die Eishockey-Saison noch nicht beendet. Am 13. Mai startet die Eishockey WM und die Deutsche Telekom überträgt alle deutschen Spiele und die K.O.-Phase bei MagentaTV und MagentaSport.

Telekom zeigt Eishockey WM

Eishockey-Fans aufgepasst. Die Telekom erweitert ihr Eishockey-Angebot im Mai um ein zusätzliches Highlight: Neben der Entscheidung um die Deutsche Meisterschaft in der DEL mit allen Spielen der Playoffs (ab 5. April) wird auch die Eishockey WM in Finnland live bei MagentaSport zu sehen sein. Die Telekom überträgt vom 13. bis 29. Mai 2022 alle Spiele des deutschen Teams sowie alle K.O.-Partien.

Das Ganze bekommt ihr über den Streamingdienst MagentaSport und auch über die TV-Plattform MagentaTV zu sehen. Die Vereinbarung mit SPORT1 umfasst eine Sublizenz mit insgesamt 15 Live-Spielen der Eishockey WM. Zusätzlich zeigt MagentaSport alle Vorbereitungsspiele der deutschen Nationalmannschaft ab dem 14. April live.

Das WM-Turnier mit den 16 Teams aus der Top-Division findet vom 13. bis 29. Mai 2022 in Tampere und Helsinki (Finnland) statt. Für die ausgeschlossenen Teams Russland und Belarus rücken Österreich und Frankreich als WM-Teilnehmer nach. Am 29. Mai wird dann der Weltmeister-Titel live bei MagentaSport vergeben. Vermutlich werden für das deutsche Team NHL-Stars wie Leon Draisaitl oder Moritz Seider bei der WM dabei sein. Titelverteidiger ist Kanada.

Weitere Sport-Highlights 2022

Die Telekom hat ihre LIve-Sportübertragungen in den letzten Jahre massiv ausgebaut. Die Eishockey WM ist allerdings nicht das einzige Highlight, welche die Telekom dieses Jahr übertragen wird. Alle Spiele der FIBA EuroBasket 2022 sind ab 1. September zu sehen. Die FIFA Fußball-WM 2022 in Katar startet am 21. November. Alle 64 Spiele der Fußball-WM bis zum 18. Dezember 2022 gibt es nur bei MagentaTV, davon 16 Spiele exklusiv unter anderem mit zwei Achtelfinals, einem Viertelfinale und dem Spiel um Platz 3.