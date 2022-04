Die Deutsche Telekom hat bekannt gegeben, dass sie in der jüngeren Vergangenheit ihren 5G-Ausbau weiter vorangetrieben hat, und dass mittlerweile 5.000 Antennen jetzt zum Highspeed-5G-Netz der Telekom zählen. Knapp 350 neue Standorte kamen in den letzten Wochen hinzu. Damit bilden damit fast 1.700 Standorte das sehr schnelle 5G-Netz. Die Antennen funken auf der 3,6 Gigahertz-Frequenz (GHz). Bis zu einem Gigabit pro Sekunde sind im Download möglich.

Highspeed-5G in über 200 Städten

Die Deutsche Telekom gibt eine neue Wasserstandsmeldung zu ihrem 5G-Netzausbau an. In mehr als 200 Städten und Gemeinden ist nun 5G mit dem ultraschnelle 3,6GHz-Band verfügbar. Neu dabei sind Orte aus dem ganzen Bundesgebiet. Dazu gehören unter anderem Dülmen (Nordrhein-Westfalen), Soltau (Niedersachsen), Annaberg-Buchholz (Sachsen) und Freising (Bayern). Auch in größeren Städten verbessern und verdichten die Technik-Teams das 5G-Netz. Dazu gehören zum Beispiel die Städte Köln, Düsseldorf oder Berlin. Die neuen 5G-Standorte unterstützen ab sofort auch die neuste 5G Standalone-Technologie. Das gilt bereits für alle Antennen, die im 3,6 Gigahertz-Band funken.

5G Standalone kommt ohne LTE-Technik im Kernnetz aus. Diese Technologie bildet die nächste Stufe von 5G. Sie ermöglicht eine minimale Reaktionszeit von unter 10 Millisekunden und das sogenannte Network Slicing. Es erlaubt das Netz in virtuelle und getrennte Abschnitte zu teilen.

In Deutschland können mittlerweile 90 Prozent der Menschen mit 5G im Telekom-Netz surfen.