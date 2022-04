Diejenigen, die unter iPhone-Besitzern derzeit ein Stück weit hervorstechen möchten, entscheiden sich entweder für das neue iPhone 13 in Grün oder für das iPhone 13 Pro in Alpingrün. Beide neuen Farben wurden erst im vergangenen Monat angekündigt und sind somit nagelneu. Bei o2 erhaltet ihr sowohl das iPhone 13, als auch iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max in Grün mit dem passenden o2 Free Tarif für einmalig 1 Euro. Zudem könnt ihr euch satte 100 Euro Wechselbonus sichern, wenn ihr eure bisherige Rufnummer erfolgreich von eurem Alt-Anbieter zu o2 portiert.

Grün oder Alpingrün?

Ihr habt die Qual der Wahl. Soll es das iPhone 13 in Grün oder das iPhone 13 Pro (Max) in Alpingrün sein. Egal für welches Modell bzw. welche Farbe ihr euch entscheidet, die neue Farbe „Grün“ bringt auf jeden Fall Schwung in die iPhone-Produktfamilie. Auch unter Apple-Fans sticht man mit dieser Farbe hervor. Im vergangenen Jahr ging Apple übrigens ähnlich vor. So brachte der Hersteller im Frühjahr das iPhone 12 und iPhone 12 mini in Violett auf den Markt. In diesem Jahr gibt es auch das Pro-Modell in einer neuen Farbe.

–> Hier findet ihr das iPhone 13 (Pro) in Grün bei o2

Apple schreibt

Das neuen, eleganten iPhone 13 Pro in Alpingrün und iPhone 13 in Grün ergänzen die Produktfamilie, die den ultraschnellen A15 Bionic, fortschrittliche Kamera-Systeme mit unglaublichen computergestützen Fotografiefunktionen, lange Batterielaufzeit und 5G bietet sowie unglaublich robust ist.

Blicken wir etwas näher auf die Details und konkret auf das iPhone 13 in Grün mit dem o2 Free M. Vorab sei gesagt, dass alle Modelle bei o2 sofort lieferbar sind. Der o2 Free M bietet euch eine Allnet-Flat mit Telefon-Flat und SMS-Flat, eine Datenflat mit 20GB Highspeed-Volumen (LTE und 5G) sowie EU-Roamig. Einmalig wird für das iPhone 13 Grün nur 1 Euro fällig. Der monatliche Preis (Gerät mit 24 Raten + Tarif) beträgt nur 59,99 Euro. Ab dem 25. Monat entfällt die Zuzahlung für das iPhone 13 und ihr zahlt nur noch 29,99 Euro.

100 Euro Wechselbonus

Aktuell spendiert euch o2 einen Wechselbonus von 100 Euro, wenn ihr zu o2 wechselt. Hierfür müsst ihr eure bisherige Rufnummer erfolgreich von eurem Alt-Anbieter zu o2 portieren. Habt ihr bereits euren aktuellen Handyvertrag gekündigt? Selbst wenn dies noch nicht geschehen ist, ist es laut dem neuen Telekommunikationsgesetz grundsätzlich möglich, Verträge, bei denen die Mindestvertragslaufzeit bereits abgelaufen ist, ohne Angaben von Gründen mit einer Frist von einem Monat zu kündigen und den Anbieter zu wechseln.

–> Jetzt 100 Euro Wechselbonus bei o2 sichern