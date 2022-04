Mit der Dokumentarreihe „Prehistoric Planet“ setzt Apple TV+ sein Angebot an hochkarätigen Serien in diesem Jahr fort. Die Serie stammt aus der Natural History Unit der BBC Studios („Planet Earth“) und ist seit etwa drei Jahren in Arbeit. Jetzt ermöglicht uns Apple in einem Trailer einen Blick auf die Geschichte der letzten Tage der Dinosaurier.

„Prehistoric Planet“ auf Apple TV+

Apple TV+ hat heute den offiziellen Trailer zur naturhistorischen Eventserie „Prehistoric Planet“ von den ausführenden Produzenten Jon Favreau und Mike Gunton sowie der BBC Studios Natural History Unit veröffentlicht. Jon Favreau ist bekannt für Filme wie „Iron Man“, die Realverfilmung von „The Jungle Book“ und den Reboot von „The Lion King“.

Die Doku-Serie setzt auf CGI im großen Stil, um die Geschichte der letzten Tage der Dinosaurier zu erzählen, die von David Attenborough gesprochen wird. „Prehistoric Planet“ ist bereits der zweite Auftritt von Attenborough auf Apple TV+. Der legendäre Erzähler war erstmals 2021 in dem Apple TV+ Special „Das Jahr, das unsere Erde veränderte“ zu sehen.

Die beeindruckenden CGI-Sequenzen wurden von der Moving Picture Company entwickelt, die bereits an den Live-Action-Kinofilmen „The Lion King“ und „The Jungle Book“ gearbeitet hat. Der Soundtrack der Serie wurde von Hans Zimmer komponiert.

Apple verfolgt mit „Prehistoric Planet“ und dessen Veröffentlichung einen anderen Ansatz, als wir es gewohnt sind. Anstatt alle Episoden auf einmal verfügbar zu machen oder sie wöchentlich zu veröffentlichen, wird von Montag, dem 23. Mai, bis Freitag, dem 27. Mai, jeden Tag eine der fünf Episoden veröffentlicht.

Uns erinnert „Prehistoric Planet“ an die klassische Serie „Dinosaurier – Im Reich der Giganten“, kombiniert mit modernen Effekten und einer natürlichen Kameraführung, bietet die Serie sicherlich ein gutes Abendprogramm.