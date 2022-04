Die Apple TV+ Comedy-Serie Mythic Quest hat gerade ein wichtiges Mitglied verloren: F. Murray Abraham gab bekannt, dass er in der 3. Staffel der Serie nicht in seine Rolle zurückkehren wird. Der 82-jährige Schauspieler, der in der Serie als C.W. Longbotton bekannt ist, spielte einen preisgekrönten Schriftsteller, der die Geschichten für das Videospiel Mythic Quest schreibt.

F. Murray Abraham kehrt nicht zu Mythic Quest zurück

Die Information wurde von Vanity Fair bestätigt. Ein Sprecher von Lionsgate, dem Studio, das die Serie produziert, bestätigte die Meldung. In einer Stellungnahme heißt es:

„F. Murray Abraham wird nicht in die 3. Staffel von Mythic Quest zurückkehren. Darüber hinaus äußern wir uns nicht zu Personalangelegenheiten.“

Es ist nicht bekannt, warum Abraham beschlossen hat, nicht an der 3. Staffel teilzunehmen. Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie erklärte das Studio zuvor gegenüber der Presse, dass man mit dem Schauspieler aufgrund seines Alters vorsichtig sein müsse. In der 2. Staffel hatte Abrahams Figur eine interessante Entwicklung der Handlung. Hier ist die Beschreibung:

„Nachdem die Quarantäne endlich vorbei ist, finden sich in der neuen Staffel von Mythic Quest alle wieder im Büro ein (nun ja, fast alle) und versuchen, auf dem Erfolg von „Raven’s Banquet“ aufzubauen, indem sie eine epische neue Erweiterung auf den Weg bringen, aber Ian (Rob McElhenney) und die neu beförderte Co-Creative Directorin Poppy (Charlotte Nicdao) kämpfen mit der Ausrichtung des Spiels. Währenddessen versöhnt sich C.W. (F. Murray Abraham) mit einigen ungelösten Problemen aus seiner Vergangenheit, die Tester (Ashly Burch und Imani Hakim) testen die Grenzen einer Büro-Romanze aus, und David (David Hornsby) verliert eine weitere Frau in seinem Leben, als Jo (Jessie Ennis) ihn verlässt, um Brad (Danny Pudi) zu unterstützen.“

Im Oktober letzten Jahres bestätigte Apple, dass die 3. Staffel von Mythic Quest in Arbeit ist, obwohl noch nicht feststeht, wann genau sie starten wird. Abgesehen davon wurde bereits bestätigt, dass die Serie auch eine 4. Staffel erhalten wird.