Wir starten in eine neue Woche und blicken auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebote des Tages

Angebot Samsung QLED 4K TV Q80T 55 Zoll (GQ55Q80TCTXZG), Quantum HDR 1500, Quantum Prozessor 4K, PQI 3800... Direct Full Array sorgt für eine präzise Kontraststeuerung

Quantum Prozessor 4K analysiert dank 4K AI Upscaling die Eingabequelle und ermöglicht ein...

Angebot Cvozo Bluetooth-Kopfhörer, Bluetooth 5.0 Wireless-Ohrhörer in Ear Stereo Sound Mikrofon Mini... 【Schnelle und stabile Kopplung von kabellosen Kopfhörern】Ein-Schritt-Kopplung, 2 Headsets aus...

Kabelloses echtes Stereo-Erlebnis & IPX5-Schutz: Mit einem kabellosen Design werden Sie nicht mehr...

Angebot Samsung UHD Curved Monitor U32R592CWR, 32 Zoll, VA-Panel, 4K UHD-Auflösung, Reaktionszeit 4 ms,... Detailreiche Darstellung, egal was Sie anschauen: Das VA-Panel mit einer Auflösung von 3.840 x...

Ruckelfreie, flüssige Bilder: Erleben Sie dank einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und einer...

yeedi vac hybrid Saugroboter mit Wischfunktion, Visual-Navigation, 2500 Pa Saugleistung, Raumkarte,... 2-in-1-Saug- und Wischroboter: Der Yeedi vac hybrid ist vielseitig und eignet sich zur Reinigung von...

Echte Intelligenz: Die Technologie zur visuellen Kartenerstellung und ein Bodensensor erstellen eine...

UGREEN 65W USB C Ladegerät USB C Netzteil 3-Port Charger PD Ladegerät PPS GaN II unterstützt 20W... 65W HIGH-SPEED mit 3-Port: UGREEN 65W 3-Port USB C Ladegerät unterstützt Power Delivery 3.0, Quick...

Ein für Alle: Der USB C Netzteil ist mit fast alle Geräte kompatibel, z. B. Kompatibel mit MacBook...

Anker 24W 2-Port USB Ladegerät mit PowerIQ Technologie für iPhone, iPad, Samsung Galaxy, Nexus,... HÖHERE LADEGESCHWINDIGKEIT: Exklusiv bei Anker liefern PowerIQ und VoltageBoost in Kombination die...

EXTRA KRAFTVOLL: Mit dem führenden Höchstwert von 24W durch 2 Ports ermöglicht dieses Ladegerät...

Anker 313 Kabelloses Ladepad Pad, Qi-Zertifiziert 10W Max für iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max,... DAS ANKER PLUS: Schließe dich den über 30 Millionen glücklichen Kunden an. Lade Anker.

NEED FOR SPEED: Das hochmoderne Chipset garantiert 10W Ladungen für Samsung Galaxy und 7.5W...

Angebot Fire TV Stick, Zertifiziert und generalüberholt | Mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit... Die neueste Version unseres meistverkauften Streaming-Geräts – 50 % mehr Leistung im Vergleich...

Weniger Durcheinander, mehr Kontrolle – Mit der Alexa-Sprachfernbedienung können Sie Serien per...

Angebot CeMiKa Kompatibel mit Apple Watch Armband 41mm 40mm 38mm, Ersatz Silikon Sport Armbänder Kompatibel... 【Kompatibilität】 Die Silikon Sportarmbänder sind kompatibel mit Apple Watch SE/iwatch Serie 7,...

【Upgrade Farbverschluss】 Dieses Armband kompatibel mit Apple watch Armband 38mm/40mm/41mm und...

Angebot Anker Powerline III USB C auf USB C Kabel, 90cm langes blitzschnelles Ladekabel mit 60W Power... DAS ANKER PLUS: Schließe dich den über 50 Millionen glücklichen Fans an. Lade Anker.

ABSOLUT STRAPAZIERFÄHIG: Mit seiner erstklassigen Ausdauer von über 25.000 Biegungen und Zerrungen...

Angebot Apple AirPods Pro mit MagSafe Ladecase (2021) Die Aktive Geräuschunterdrückung blendet Außengeräusche aus, damit du ganz in deine Musik...

Mit dem Transparenzmodus kannst du dein Umfeld hören und darauf reagieren

Angebot Neu Apple AirPods (3. Generation) 3D Audio mit dynamischem Head Tracking. Für Sound überall um dich herum

Adaptiver EQ, der Musik automatisch an deine Ohren anpasst

Angebot Apple AirPods mit kabelgebundenem Ladecase Automatisches Einschalten und Verbinden

Einfaches Einrichten für alle deine Apple Geräte

Angebot Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit... Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag

Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound

Angebot Beats Studio Buds – Komplett kabellose Bluetooth In-Ear Kopfhörer mit Noise-Cancelling –... Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für kraftvollen, ausgewogenen Sound

Volle Kontrolle über deinen Sound mit zwei verschiedenen Hörmodi: Aktives Noise-Cancelling (ANC)...

Angebot Gardena SILENO city 300: Mähroboter bis 300 m² Rasenfläche, Bluetooth-App bedienbar, Schnitthöhe... Der Mäher lässt sich mit der Gardena Bluetooth App aus bis zu 10 m Entfernung bedienen. Programme:...

Wasserfester Betrieb: Der Mähroboter mäht auch bei Regen und sorgt so für einen idealen...

Angebot Gardena smart SILENO city Set 300: Mähroboter bis 300 m² Rasenfläche, Steigungen bis 35 Prozent,... Vollautomatische Lösung: Mit der Gardena smart App steuern Sie bequem per Fingertipp das Mähen...

Wasserfester Betrieb: Der Mähroboter mäht auch bei Regen und sorgt so für einen idealen...

Gardena Mähroboter smart SILENO city 600 m² Set: Innovative LONA AI-Technologie, Steuerung per... LONA Intelligence: Durch die LONA Intelligence kommt eine AI zu tragen die intelligentes Mapping,...

Intelligentes Mapping und Location Tracking: Sorgt für eine präzise Kartografie des Gartens und...

Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.