Vor rund 2,5 Jahren ging Apple TV+ mit einer Handvoll Serien und Filmen an den Start. Seitdem hat sich einiges getan und der Hersteller aus Cupertino konnte sein Portfolio deutlich erweitern. Um weiterhin die Werbetrommel für den Video-Streaming-Dienst zu rühren, haben die Verantwortlichen nun den Clip „Beginne dein Abenteuer“ auf YouTube veröffentlicht.

„Beginne dein Abenteuer“: Apple bewirbt TV+

Seit dem Start von Apple TV+ konnte der Video-Streaming-Dienst bereits eine Vielzahl an Auszeichnungen gewinnen. Höhepunkt war sicherlich der Gewinn von drei Oscars vor wenigen Wochen. In der Tat dürfte Apple TV+ mittlerweile für jedes Alter und für jeden Geschmack etwas zu bieten haben. Zudem hat Apple bereits eine Vielzahl an neuen Serien und Filmen angekündigt, die in den kommenden Wochen und Monaten anlaufen werden.

In der Videobeschreibung zu „Beginne dein Abenteuer“ heißt es

Tauche ein in atemberaubende Geschichten und fantastische Welten. Entdecke bildgewaltige Apple Originals wie „Foundation“, „Infiltration“, „Severance“, „Schwanengesang“ und weitere Titel – im Stream auf Apple TV+.