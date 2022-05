Mit Apple Arcade bietet Apple seit einiger Zeit einen Spiele-Abo-Service an, bei den ihr zum monatlichen Pauschalpreis den Zugriff auf über 200 Spiele erhaltet. Aktuell gibt es eine Promo, bei der ihr Apple Arcade vier Monate kostenlos erhaltet.

Apple Arcade: So erhältst du vier Monate kostenlos

Im Laufe dieser Woche hatte Apple seine Geschäftszahlen für die Monate Januar bis März 2022 veröffentlicht. Aus diesen geht hervor, dass Apples Service-Sparte erfolgreicher denn je ist. Niemals zuvor konnte Apple innerhalb eines Drei-Monatszeitraums mehr Umsatz mit seinen Services generieren. Zu den Apple Services gehört auch Apple Arcade. Apple selbst beschreibt den Service wie folgt:

Apple Arcade ermöglicht grenzenlosen Spielspaß über alle Apple-Plattformen hinweg. Für diesen neuartigen Abo-Service für Spiele hat sich Apple mit einigen der innovativsten Spiele-Entwickler der Welt zusammen­getan, um gemeinsam die Grenzen des Möglichen zu verschieben. Abonnenten erhalten die Vollversion jedes Spieles einschließlich künftiger Updates und Erweiterungen, alles komplett ohne Werbung oder In-App Käufe. Viele Spiele unterstützen die Bedienung über kabellose Spielecontroller darunter Xbox Wireless Controller mit Bluetooth, PlayStation DualShock 4 und MFi Controller. Nach Ablauf des kostenlosen einmonatigen Probeabos bietet Apple Arcade für 4,99 Euro pro Monat unbegrenzten Zugriff für bis zu sechs Familienmitglieder auf den gesamten Katalog von über 200 neuen, exklusiven Spielen, die alle auf iPhone, iPad, iPod touch, Mac und Apple TV spielbar sind.

Apple selbst bietet eine Promo an, bei der ihr 3 Monate Apple Arcade kostenlos erhaltet, wenn ihrein qualifiziertes neues iPhone, ein neues iPad, einen qualifizierten neuen iPod touch, ein qualifiziertes neues Apple TV oder einen qualifizierten neuen Mac kauft.

Parallel dazu, hat OTTO derzeit ein Angebot aufgelegt, dass sich ebenfalls an Neukunden richtet und euch vier Monaten Apple Arcade verschafft. Unter anderem heißt es seitens OTTO „Sichere dir Apple Arcade 4 Monate lang kostenlos, anschließend 4,99€/Monat, wenn keine Kündigung erfolgt. Ausschließlich gültig für Apple Arcade in Deutschland. Apple Media Services-Account erforderlich. Nur für Personen ab 13 Jahren.“

Beachtet in jedem Fall die Aktionsbedingungen. So könnt ihr das Angebot beispielsweise nicht nutzen, wenn ihr bereits Apple Arcade abonniert habt oder Apple One bei euch aktiv ist.