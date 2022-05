Als Apple vor rund einen Monat die Worldwide Developers Conference 2022 ankündigte, gab der Hersteller aus Cupertino zu verstehen, dass es auch ein spezielles und stark begrenztes Vor-Ort-Event im Apple Park geben wird. Hierzu wurden nun weitere Informationen bekannt und Bewerbungen für das Vor-Ort-Event nimmt Apple ab dem 09. Mai entgegen.

Im Rahmen der Ankündigung zur WWDC 2022 hieß es

Zusätzlich zur Online-Konferenz wird Apple am 6. Juni einen speziellen Tag für Entwickler:innen und Studierende im Apple Park veranstalten, um gemeinsam mit der Online-Community die Keynote und die State of the Unit anzuschauen. Die Plätze sind begrenzt. Einzelheiten zur Anmeldung werden in Kürze auf der Apple Developer Website und in der App bekannt gegeben.