Vodafone hat heute mit GigaMobil und GigaMobil Young neue Smartphone-Tarife vorgestellt, um dem gestiegenen Datenhunger über das mobile Netz Rechnung zu tragen. Das Düsseldorfer Unternehmen bringt bis zu 25 Prozent mehr Daten in die neuen GigaMobil-Tarife.

Vodafone GigaMobil und GigaMobil Young

In regelmäßigen Abständen passen die deutschen Mobilfunkanbieter ihre Tarife. Nun ist Vodafone an der Reihe und startet am 01. Juni zwei neue Mobilfunk-Portfolios mit neuem Namen. Die GigaMobil und GigaMobil Young Tarife erhalten bis zu 25 Prozent mehr Datenvolumen. Mit dem GigaDepot könnt ihr euer ungenutztes Datenvolumen in den nächsten Monat mitnehmen. Die monatlichen Preise aus den altbekannten Red und Young-Tarifen bleiben unverändert bestehen.

In den neuen GigaMobil und GigaMobil Young-Tarifen bleiben beliebte Tarif-Bestandteile des alten Red und Young-Portfolios erhalten. So sind eine Flatrate für Telefonie und SMS, 5G und 4G | LTE Max für maximal schnelles Surfen, GigaDepot, SpeedGo, EU-Roaming und WiFi Calling enthalten. Aktuelle Smartphones können Kunden mit niedrigen monatlichen Zuzahlungen ebenfalls zubuchen.

Für Kunden, die neben ihrem Smartphone auch eine Smart-Watch oder ein Tablet nutzen, sind die Tarife GigaMobil XL und GigaMobil Young XL besonders vorteilhaft. Denn hier ist eine OneNumber SIM-Karte mit gleicher Mobilfunk-Nummer wie die Hauptkarte, inklusive. Und für Familienmitglieder können sie in allen GigaMobil und GigaMobil Young-Tarifen weitere kostengünstige Red+ Zusatzkarten mit eigenen Mobilfunk-Nummern hinzubuchen.

Im Wesentlichen Unterscheiden sich die Tarife auch weiterhin im induzierten Datenvolumen. Im GigaMobil SX sind es 5GB, im GigaMobil S sind es 12GB, beim GigaMobil M erhaltet ihr 25GB und beim GigaMobil XL steht euch unbegrenztes Datenvolumen zur Verfügung. In Kombination mit GigaKombi erhaltet ihr je nach Tarif 50 Prozent mehr Daten bzw. unliniierte Daten sowie bis zu 15 Euro Rabatt. Preislich liegen die Tarife zwischen 29,99 Euro und 79,99 Euro.

Blicken wir noch auf die GigaMobil Young Tarife. Beim GigaMobil Young S sind 10GB inkludiert, beim M-Tarif erhaltet ihr 30GB Daten, beim L-Tarif sind es 50GB Daten und im GigaMobil Young XL erhaltet ihr ein unbegrenztes Datenvolumen. Im Rahmen der GigaKombi erhaltet ihr zusätzlich 5GB Daten und bis zu 15 Prozent Rabatt. Preislich liegen die Young-Tarife zwischen 24,99 Euro und 69,99 Euro.