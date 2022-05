Am Mittwoch wird Sonos Produktneuheiten ankündigen, dies ist bereits seit einiger Zeit bekannt. Nachdem bereits durchgesickert ist, dass Sonos eine neue Einsteiger-Soundbar vorstellen wird, bringt der Hersteller nun selbst neue Farboptionen ins Spiel.

Sonos kündigt neue Farboptionen an

Unter dem Motto „Jetzt kommt Farbe ins Spiel“ verschickt Sonos am heutigen Tag eine Newsletter an seine Kunden, um die bevorstehenden Neuheiten anzuteasern. Blickt man etwas detaillierter auf den Newsletter, so erhält man auch die Antwort darauf, welches Produkt der Hersteller zukünftig in weiteren Farben auf den Markt bringen wird.

Zunächst einmal wird der Newsletter von einem Foto flankiert, auf dem eine Frau zu sehen ist, die sich sonnt. Hier kann man bereits mutmaßen, dass es sich um ein Outdoor bzw. tragbares Produkt handelt. In Frage kämen hier die Lautsprecher Roam und Move. Klickt man allerdings auf den im Newsletter enthaltenen Link, so wird man auf die Sonos-Webseite und dort auf die Startseite geleitet. Wirft man allerdings eine genaueren Blick auf die URL des Links, so heißt es dort unter beim Kampagnennamen „roamcolors“. Kurzum: Uns würde es nicht wirklich überraschen, wenn Sonos in Kürze neue Farboptionen für den Roam anbietet. Aktuell lässt sich dieser in Schwarz und Weiß bestellen. Ein wenig mehr Farbe lässt den Roam insbesondere im Frühjahr und Sommer in neuem Glanz erscheinen. Sonos bietet den Roam übrigens in der „normalen“ Variante mit Mikrofon und in der SL-Variante ohne Mikrofon an.

