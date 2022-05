Der weltweite Chip-Mangel macht sich in vielerlei Hinsicht bemerkbar und trifft eine Vielzahl an Unternehmen. Auch die Fahrzeughersteller haben zu kämpfen und sehen sich mit unterschiedlichen Hürden konfrontiert. Wie nun bekannt wird, liefert BMW einen Teil seiner Fahrzeuge vorübergehend ohne Apple CarPlay und Android Auto aus. Der Grund liegt im Wechsel eines Chip-Zulieferers.

BMW liefert Fahrzeuge vorübergehend ohne CarPlay aus

Automotive News Europe berichtet, dass BMW seine Fahrzeuge vorübergehend ohne Apple CarPlay und Android Auto ausliefert. Die neuen Chips, die in vielen in diesem Jahr hergestellten BMW eingebaut sind, erfordern ein Softwareupdate, um Apple CarPlay und Android Auto ausführen zu können. BMW-Kunden, die ein neues Auto ohne CarPlay erhalten, werden von den Händlern gebeten, auf ein Over-the-Air-Update zu warten, das die Funktionalität spätestens Ende Juni bereitstellt.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht klar, wieviele BMW-Modelle betroffen sind. Allerdings zeigt die Rückmeldung von einer größeren Anzahl an Kunden in den USA, Italien, Spanien, Frankreich und Großbritannien, dass ihre Fahrzeuge ohne CarPlay ausgeliefert wurden. Betroffene Modelle enthalten den Code „6P1“ in ihrer Spezifikation.

Während einige BMW-Besitzer vorübergehend auf die „CarPlay“-Funktionalität verzichten müssen, wechselt BMW den Chiplieferanten, um langfristig seine Lieferkette zu stärken.