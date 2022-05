Anfang diese Jahres wurde bekannt, dass sich Apple die Rechte an dem Film-Drama „Cha Cha Real Smooth“ gesichert hat. Nun kommen wir dem Filmstart am 17. Juni einen Schritt näher. Apple hat den offiziellen Trailer veröffentlicht.

Offizieller Trailer ist da: „Cha Cha Real Smooth“

Apple konnte sich in einem Bieterverfahren gegen Netflix und weitere Konkurrenten durchsetzen und sich die Rechte an dem Film „Cha Cha Real Smooth“ sichern. Dieser wird am 17. Juni auf Apple TV+ starten. Vorab gibt es nun den offiziellen Trailer.

Der 22-jährige Andrew hat in seiner Zeit am College gelernt zu Feiern und zu Trinken. Ein klares Ziel vor Augen hat er allerdings nicht, und so sitzt er zu Hause bei seiner Familie in New Jersey fest. Mit seinen am College erworbenen Fähigkeiten ist Andrew perfekt als Moderator von Bar-Mizwa-Partys geeignet. Als sich Andrew mit einer einheimischen Mutter Domino und ihrer Tochter Lola anfreundet, entdeckt er endlich eine Zukunft, die er will – auch wenn es vielleicht nicht seine eigene ist.