Das US-Patent- und Markenamt hat eine Patentanmeldung von Apple veröffentlicht, die sich auf elektronische Geräte und Zubehör (Hüllen und Docks) bezieht, die Near Field Communication (NFC) nutzen, um den Betrieb der elektronischen Geräte dynamisch zu verändern. Genutzt würde dies für eine automatische Anpassung der iPhone-Benutzeroberfläche.

Die Benutzeroberfläche passt sich der Hülle an

Laut Patently Apple würde dieses Zubehör, die Bedienung und die Benutzeroberfläche (UI) des iPhone erheblich verändern. Wenn das iPhone in eine der im Patent beschriebenen Hüllen oder Docks eingesetzt wird, ändert sich die Benutzeroberfläche, um sich dem Zubehör bzw. einer Aktivität anzupassen. Diese neue grafische Oberfläche würde sich auf das Wesentliche beschränken und soll damit noch einfacher zu bedienen sein als die Standardoberfläche des iPhone.

Wenn das iPhone beispielsweise in eine auf Sport ausgerichtete Schutzhülle gesteckt wird, kann es automatisch seine grafische Oberfläche entsprechend anpassen und Bedienelemente für Übungen anzeigen. Ein anderes Beispiel zeigt, dass das iPhone seine Benutzeroberfläche durch eine Reihe von Steuerelementen für die Audiowiedergabe ersetzen kann, wenn es in ein Lautsprecher-Dock eingesetzt wird. Das Patent enthält auch Abbildungen, die ein iPhone in einem Car Dock zeigen. Dem Patent zufolge werden beim Einsetzen des iPhone CarPlay und Maps anstelle der Standard-Benutzeroberfläche angezeigt.

Obwohl das Vorhandensein eines Patents auf ein Interesse in dem entsprechenden Forschungs- und Entwicklungsbereich hindeutet, garantiert dieses nicht, dass die beschriebenen Konzepte tatsächlich Verwendung finden. Dennoch bieten sie einen interessanten Blick hinter die Kulissen und geben bei der Gelegenheit zumindest einen Hinweis darauf, was uns in Zukunft erwarten könnte.

In diesem Fall wäre es interessant zu sehen, was Apple mit dem Konzept anfangen würde. Es gibt so viele verschiedene UIs, die Apple kreieren könnte. Bei der Gelegenheit wäre es natürlich auch möglich, die iPhone-Benutzeroberfläche dem Design der Hülle automatisch anzupassen, beispielsweise durch die Farbe oder andere Design-Elemente.