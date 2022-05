Kendrick Lamar hat einen Rekord auf Apple Music aufgestellt. Das Album „Mr. Morale & The Big Steppers“ erzielte die meisten Streams am ersten Tag für ein 2022 veröffentlichtes Album.

Apple Music: Kendrick Lamar mit neuem 2022er Rekord

Am vergangenen Freitag veröffentlichte Kendrick Lamar sein neues Album „Mr. Morale & The Big Steppers“ auf Apple Music und einer Vielzahl weiterer Musik-Streaming-Diensten. Fünf Jahre dauert es nach dem Album „Damn“, dass Lamar mit „Mr. Morale & The Big Steppers“ ein neues Album ins Rennen geschickt hat. Wie es scheint, haben seine Fans händeringend auf neue Musik des Künstlers gewartet. Wie Apple Music bestätigt hat, hat „Mr. Morale & The Big Steppers“ einen neuen Album-Streaming-Rekord im Jahr 2022 hingelegt.

In einem kürzlich veröffentlichten Tweet hat Apple Music zu verstehen, dass Lamar „die meisten Streams am Veröffentlichungstag für ein Album hatte, das bisher im Jahr 2022 veröffentlicht wurde“. Der Tweet wird von einem Link zum Album, einem Gruß an den Künstler und einem Foto begleitet.

Shout out @kendricklamar. K-Dot’s ‚Mr. Morale & The Big Steppers‘ had the most first-day streams for an album released so far in 2022.https://t.co/Abap1ayEtY pic.twitter.com/paCc9HyykQ — Apple Music (@AppleMusic) May 14, 2022

Wie viele Streams es konkret gab, hat Apple Music nicht verraten. Als kleine Referenz dient hier Kanye West, der im August 2021 einen Apple Music-Rekord für „Donda“ aufstellte und innerhalb von 24 Stunden nach seiner Veröffentlichung mehr als 60 Millionen Streams in den USA erreichte.

„Mr. Morale & The Big Steppers“ ist übrigens zweiteilig bzw. besteht aus zwei CDs, auf denen jeweils neun Lieder zu hören sind.