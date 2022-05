Nachdem uns die erste Staffel zu Home bereits ziemlich gut gefallen hatte, hatten wir darauf gehofft, dass Apple die Design-Doku fortsetzen wird. Genau dies wird in Kürze geschehen. Apple TV+ hat angekündigt, dass „Home – Staffel 2“ am 17 Juni anlaufen wird. Vorab gibt es bereits den offiziellen Trailer.

Apple TV+ kündigt „Home – Staffel 2“ an

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass die anspruchsvolle Design-Dokuserie „Home“ eine Fortsetzung nehmen wird und am Freitag, den 17. Juni, ihre weltweite Premiere auf Apple TV+ feiern wird. Begleitet dazu hat Apple den brandneuen Trailer für die mit Spannung erwartete zweite Staffel der für den Emmy Award nominierten Serie veröffentlicht. Dieser gibt den Zuschauern bereits einen nie zuvor gesehenen Einblick in die innovativsten Häuser der Welt.

Jede Episode in der zweiten Staffel von „Home“ enthüllt laut Apple die Grenzen überschreitende Vorstellungskraft der Visionäre, die es wagten, zu träumen und auf der ganzen Welt zu bauen, darunter in den Niederlanden, Südafrika, Indonesien, Australien, Mexiko, Island und mehr. Durch diese einzigartigen Geschichten der Hausbesitzer werden ihre tiefe Absicht und einzigartige Vision in den bemerkenswerten Häusern, die sie geschaffen haben, enthüllt und hinterlassen einen unauslöschlichen Einfluss auf die Menschen um sie herum.

„Home“ wird von A24 für Apple produziert und wird von Matthew Weaver, Kim Rozenfeld, Ian Orefice, Alyse Walsh, Collin Orcutt, Ben Cotner, Emily Q. Osborne und Sarba Das ausführend produziert.