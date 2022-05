Nachdem Apple am gestrigen Abend unter anderem iPadOS 15.5 und macOS 12.4 veröffentlicht hatte, erhält am heutigen Abend Swift Playgrounds ein Update. Sowohl die iPad- als auch Mac-Version können ab sofort in Version 4.1 heruntergeladen werden.

Swift Playgrounds 4.1 für iPad und Mac ist da

Bei Swift Playgrounds handelt es sich um eine App, mit der es Spaß macht, Programmieren zu lernen und echte Apps zu entwickeln. In der geführten Lektion „Los gehts mit Code“ löst ihr interaktive Rätsel und in „Los gehts mit Apps“ erlernt ihr die Grundlagen der App-Entwicklung. Ihr experimentierst mit einer Vielzahl von Herausforderungen, mit denen ihr einzigartige Programmiererfahrungen sammelt.

Ab sofort kann Swift Playgrounds in Version 4.1 für das iPad und den Mac heruntergeladen werden. In den Release-Notes für die Mac-Version heißt es

Swift Playgrounds 4.1 enthält neue Funktionen, Inhalte und Fehlerbehebungen. Neue Funktionen sind u. a.:

Entwickle Mac-Apps mit SwiftUI (erfordert macOS 12.4 oder neuer).

Mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen erlernst du die Grundlagen der SwiftUI-App-Entwicklung.

Die App-Vorschau zeigt deine App-Änderungen live an.

Mit Swift Playgrounds erstellte Apps werden im Ordner „Programme“ installiert und ausgeführt.

Mithilfe der App Store Connect-Integration kannst du deine fertige App in den App Store hochladen (Account beim Apple Developer-Programm erforderlich).

Intelligente Inline-Codevorschläge helfen dir beim schnellen und präzisen Programmieren.

Die projektweite Suchfunktion findet Ergebnisse in mehreren Dateien.

Die Bibliothek für Codeabschnitte umfasst Hunderte von SwiftUI-Steuerungen, -Symbolen und -Farben.

Mit der Unterstützung für Swift-Pakete kannst du öffentlich zugänglichen Code einbinden, um deine Apps zu optimieren.

App-Projekte erleichtern das Bewegen von Projekten zu Xcode und umgekehrt.

Hier findet ihr Swift Playgrounds 4.1 für den Mac im Mac App Store und dort findet ihr Swift Playgrounds 4.1 für das iPad im App Store.