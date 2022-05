Ende April erhielt Apples Karten-App neues Kartenmaterial in Deutschland. Das Update stellte auch den Start der „Umsehen“-Funktion in Deutschland dar. Die Street View-Alternative war hierzulande jedoch nur in München verfügbar, was sich jetzt ändert. Ab sofort könnt ihr euch in der Karten-App auch in Frankfurt und Stuttgart umsehen.

„Umsehen“ erreicht neue Städte

Seit mehreren Jahren arbeitet Apple an einem neuen Kartenerlebnis und führt neues Material Schritt für Schritt in vielen Ländern ein. Im April gab es das neue Kartenmaterial auch für Deutschland. Das Update bringt schnellere und präzisere Navigation und umfassende Ansichten von Straßen, Gebäuden, Parks, Flughäfen, Einkaufszentren, dreidimensionale Ansichten von Sehenswürdigkeiten und mehr.

Zum neuen Kartenerlebnis gehört auch die Funktion „Umsehen“ (englische Bezeichnung „Look Around“). Die Karten-App bietet mit „Umsehen“ interaktive Bilder auf Straßenebene mit hochauflösender 3D-Fotografie sowie eine flüssige und reibungslose Darstellung von Großstädten.

Zum Start der Funktion stand zunächst nur ein Rundgang in München zur Verfügung. Jetzt gesellen sich Frankfurt und Stuttgart hinzu, so dass ihr euch nun auch in diesen Städten in der Karten-App umsehen könnt. Federführend für Apples Kartenmaterial in Deutschland ist das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht. Vermutlich wollte Apple die Funktion „Umsehen“ zunächst als Testballon in München starten, um die Reaktionen abzuwarten. Nun stoßen in der zweiten Stufe weiter Städte hinzu. Wir können uns gut vorstellen, dass als nächstes Städte wie Köln, Düsseldorf, Hamburg, Berlin und Co. folgen.

Apple betont, dass man sehr eng mit den zuständigen Datenschutzbehörden zusammengearbeitet hat, um sicherzustellen, dass alle regionalen Datenschutzrichtlinien und -protokolle eingehalten werden. Das schließt auch die Unkenntlichmachung aller persönlich identifizierbaren Informationen ein. Apple formuliert wie folgt