Im Laufe des heutigen Vormittags deutete es sich bereits an, dass Apple in Kürze neue Pride-Armbänder für die Apple Watch ankündigen wird. Nun ist es amtlich. Vor wenigen Augenblick hat Apple neue Pride-Armbänder angekündigt (hier im Apple Online Store). Dieser werden von neuen Pride-Zifferblätter flankiert.

Apple stellt neue Apple Watch Pride Edition Armbänder vor

Zur Feier des „Pride Month“ im Juni bringt Apple zwei neue Pride Edition Armbänder und dynamische Pride Zifferblätter heraus, um die weltweite LGBTQ+ Community und die Gleichstellungsbewegung zu unterstützen. Das diesjährige Pride Edition Sport Loop zeigt einen Farbverlauf mit dem Wort „Pride“, das direkt in das Armband eingewebt ist.

Pride Edition Sport Loop

Mitglieder und Unterstützer der LGBTQ+ Kreativ-Community von Apple sind inspiriert worden, mit diesem einzigartigen Design einen neuen Ausdruck von Pride zu schaffen. Apple hat eine neue Technik angewandt, um mehrere der doppellagigen, aus Nylon gewebten Textilschleifen aus dem Band zu entfernen, um das Wort „Pride“ in einem kursiven Stil anzuzeigen, der von dem ursprünglichen „Hello“ Gruß inspiriert worden ist. Dieser ist 1984 auf dem ersten Macintosh angezeigt worden und verleiht dem Wort einen neuen, dreidimensionalen Look & Feel.

Das Team hat einen Farbverlauf entworfen, der die ursprünglichen Regenbogenfarben mit den Farben verschiedener Pride Flaggen vereint, darunter Hellblau, Rosa und Weiß, die für Transgender und gender non-konforme Personen stehen, sowie Schwarz und Braun, die People of Color und die Latinx-Communitys symbolisieren. Die Farben stehen auch für Menschen, die mit HIV/AIDS leben oder daran verstorben sind.

Pride Edition Nike Sport Loop

Ein neues Pride Edition Nike Sport Loop feiert das gesamte Spektrum des Regenbogens und das regenbogenfarbene Nike Bounce Zifferblatt passt perfekt zum neuen Armband. Zusammen mit der Be True-Kollektion von Nike ehrt das Sport Loop Menschen, die den Sport für zukünftige Generationen ausbauen und andere dazu inspirieren, Freude daran zu spüren, authentisch zu sein. Be True ist Teil des umfassenderen Engagements von Nike für die LGBTQ+ Community, das auf Anerkennung, Fürsprache, Inspiration und Bildung fokussiert.

Pride Fäden Zifferblatt

Inspiriert von mehreren Pride Flaggen, kombiniert dieses neue Zifferblatt Farben, um die Stärke und gegenseitige Unterstützung der LGBTQ+ Bewegung darzustellen. In Anlehnung an die gewebten Schleifen des Sport Loop trägt jeder Strang der farbenfrohen Fäden zur Gesamtkomposition des Zifferblatts bei. Die bunten Fäden bewegen sich, wenn die Digital Crown der Apple Watch gedreht, das Display angetippt oder das Handgelenk angehoben wird. Apple integriert auch die neue Funktionalität der App Clip in die Verpackung des Armbands, um Kunden eine einfache und bequeme Möglichkeit zu bieten, sofort auf das neue passende Zifferblatt zuzugreifen.

Die neuen Pride Zifferblätter sind ab sofort verfügbar und setzen eine Apple Watch Series 4 oder neuer mit watchOS 8.6 und ein iPhone 6s oder neuer mit iOS 15.5 voraus. In unserem Fall hat soeben eine Push-Benachrichtigung auf die neuen Zifferblätter aufmerksam gemacht. Einfach die Apple Watch App auf dem iPhone öffnen und nach den neuen Zifferblättern Ausschau halten.

Preise und Verfügbarkeit

Das Pride Edition Sport Loop und das Pride Edition Nike Sport Loop lassen sich ab sofort zum Preis von jeweils 49 Euro über den Apple Online Store bestellen.