Wie wir es gewohnt sind, gibt es im Vorfeld der WWDC allerhand Spekulationen über mögliche neue Funktionen und Änderungen für Apples Betriebssysteme. Eine der größten Fragen ist jedes Jahr, ob das diesjährige iPadOS-Update die volle Leistung der iPad-Hardware freisetzen wird. Passend hierzu gibt es nun Hinweise auf eine freie Größenanpassung von Fenstern, die in einem neuen Multitasking-Modus zum Einsatz kommen könnte.

Im Vorfeld der WWDC 2022, die am 6. Juni beginnt, deuten die jüngsten Änderungen an WebKit auf große Neuerungen hin, die für das iPad in Bezug auf eine Fenstergrößenänderung kommen könnten. WebKit ist Apples Browser-Engine, die Safari und andere Webbrowser antreibt. Da WebKit eine Open-Source-Engine ist, ist der Code öffentlich und kann von jedem auf GitHub eingesehen werden.

Wie der Entwickler Steve Troughton-Smith auf Twitter zuerst bemerkte, deuten die jüngsten Ergänzungen der WebKit-Infrastruktur auf GitHub auf die Unterstützung eines neuen „Multitasking-Modus“ hin, der die freie Größenanpassung von Fenstern auf iPadOS ermöglichen würde.

I know better than to get excited about improvements to iPad, because we’ve been burned so many times…

But WebKit just added infrastructure for a ‘multitasking mode’ on iOS that sure looks like it’s a system toggle that enables freely-resizable windows https://t.co/NBNGhHiaxB

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) May 26, 2022