Mit „Ein Planet vor unserer Zeit“ (englischer Titel: „Prehistoric Planet“) ist in der vergangenen Woche eine ziemlich spannende Dinosaurier-Doku auf Apple TV+ gestartet. Mittlerweile stehen alle fünf Episoden der Dokumentation bereit. Begleitet hat Apple nun ein „An Inside Look“-Video auf YouTube veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht „Prehistoric Planet — An Inside Look: Expect The Unexpected“

In der vergangenen Woche veranstaltete Apple TV+ ein einwöchiges Special Events, bei dem Tag für Tag eine neue Episode von „Ein Planet vor unserer Zeit“ freigegeben wurde. Falls ihr Interesse an Dinosauriern habt, so können wir euch nur empfehlen, einzuschalten. Alle fünf Episoden warten auf euch.

Die Doku wird wie folgt beschrieben

Erleben Sie die Wunder unserer Welt wie noch nie zuvor in dieser unglaublichen Dokuserie von Jon Favreau und den Produzenten von Planet Erde. Reisen Sie 66 Millionen Jahre zurück, als majestätische Dinosaurier und außergewöhnliche Lebewesen das Land, die Ozeane und den Himmel durchstreiften.

Neben dem offiziellen Trailer wurden bereits diverse Clips auf YouTube veröffentlicht, die Lust auf mehr machen und einen Einblick in die Welt der Dinosaurier gibt. Nun hat Apple das Video „Prehistoric Planet – An Inside Look: Expect The Unexpected“ veröffentlicht. In dem Clip blickt ihr mit den ausführenden Produzenten Jon Favreau und Michael Gunton hinter die Kulissen von Prehistoric Planet, um einen genaueren Blick darauf zu werfen, wie sie diese wundersame Welt zum Leben erweckt haben.