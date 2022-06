Nur noch fünf Tage trennen uns von der zweiten Apple Keynote des Jahres 2022. Nun haben die Verantwortlichen in Cupertino noch einmal bestätigt, dass die Veranstaltung per Live Stream in die Wohnzimmer daheim (oder wohin auch immer) übertragen wird. Stellt euch schon einmal das Knabberzeug und die Kaltgetränke bereit. Begleitend zur Keynote werden wir auch in diesem Jahr wieder einen Live Ticker bereit stellen, um sämtliche Ankündigungen aufzubereiten.

Apple bestätigt Live-Stream zur WWDC 2022 Keynote

Am kommenden Montag ist es soweit. Um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) startet die Apple WWDC 2022 Keynote. „Code one, code all“. Bis zum Start der Keynote und der anschließenden Konferenz müssen wir uns noch ein paar Tage gedulden. Im Rahmen der Keynote werden in erster Linie Softwarethemen behandelt. Apple wird einen ersten Ausblick auf iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16 und macOS 13 geben. Ob es auch auf der Hardwareseite Neuheiten zu bestaunen gibt, bleibt abzuwarten. Die Gerüchteküche hierzu war zumindest zurückhaltend. Lediglich von einem neuen MacBook Air war zuletzt die Rede. Ein paar Tage müssen wir uns allerdings noch gedulden, bis wir die Antworten auf die vielen unbeantworteten Fragen erhalten.

Im Vorfeld hat Apple nun bestätigt, dass die WWDC 2022 Keynote in gewohnter Manier per Live Stream übertragen wird. Das passende Event hat Apple bereits auf seinem YouTube-Kanal angekündigt. Parallel dazu könnt ihr die Keynote allerdings auch über die üblichen Kanäle (Apple Webseite, Apple TV-App etc.) verfolgen.

Wie eingangs erwähnt, werden wir auch wieder einen Live-Ticker anbieten, um über die Neuheiten zu informieren und mit euch durch den Abend der Keynote gehen. Dieser startet um 18:30 Uhr.