Nachdem wir im Laufe des heutigen Vormittags bereits auf die Apple TV+ Neuankömmlinge geblickt haben, richten wir unseren Blick nun auf Apple Arcade. Auch von Apples Spiele-Abo-Service gibt es Neues zu berichten. Ab sofort steht „Frogger and the Rumbling Ruins“ bereit.

„Frogger and the Rumbling Ruins“ startet auf Apple Arcade

Mit „Frogger in Toy Town“ steht bereits seit geraumer Zeit ein „Frogger“-Spiel auf Apple Arcade bereit. Haben euch das Spiel und das Spielprinzip gefallen? Dann geht es am heutigen Tag mit „Frogger and the Rumbling Ruins“ (Frogger und die Rumpelruinen) weiter.

Findet euren Weg durch die mit Puzzles gespickten Ruinen und deckt die Geheimnisse der uralten Froschlurche auf.

Führt Frogger durch die Ruinen, indem ihr das Gelände manipuliert!

Einfache und intuitive dreidimensionale Puzzles.

Über 100 Level mit den unterschiedlichsten Fallen und Gegnern!

In den tiefsten Tiefen der Ruinen erwartet euch vielleicht sogar ein erbitterter Bosskampf!

Eine unterhaltsame, nette Geschichte mit einer Gruppe einzigartiger Freunde.

Fügt eurer Sammlung alle Schätze hinzu, die ihr in den Ruinen findet!

Hier findet ihr „Frogger and the Rumbling Ruins“ auf Apple Arcade.