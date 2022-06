Diejenigen, die Apple Music in Kombination mit Sonos nutzen, sollten mal einen Blick in die Sonos-App riskieren. Das Erscheinungsbild von Apple Music wurde komplett überarbeitet und erinnert nun an den Anblick in der Apple Musik-App.

Sonos: Apple Music mit neuem Erscheinungsbild

Mittlerweile haben wir mehrere Sonos-Lautsprecher im Einsatz. Aktuell haben wir unter anderem die neue Sonos Ray Soundbar im Test. Über diese lässt sich natürlich nicht nur der Sound von Apple TV+, Prime, Netflix und Co. abspielen, sondern auch Apple Music, Spotify und weitere Musik-Streaming-Dienste.

Über die Sonos-App habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Musik-Streaming-Dienste zu hinterlegen und auf diese direkt zuzugreifen. Die bisherige Apple Music Ansicht innerhalb der Sonos-App war alles andere als gelungen. Erfreulicherweise haben Sonos und Apple das Ganze nun komplett überarbeitet. Die Ansicht ist komplett an die „Original“-Ansicht aus der Apple Musik-App angelegt. In unseren Augen ist dies eine echte Bereicherung für Apple Music über Sonos.

