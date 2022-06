Apples CEO Tim Cook betont stets, dass der Datenschutz die höchste Priorität in seinem Unternehmen hat und so setzt er sich über die Grenzen von Apple für den verantwortungsvollen Umgang von Daten ein. In einem Interview auf dem Time100 Summit erklärte Cook, welche große Verantwortung im Datenschutz liegt und warum das Thema für den CEO so wichtig ist.

Die Furcht vor dem Verlust der Privatsphäre

Tim Cook sagt, er mache sich Sorgen, dass die Menschen „zurückhaltend“ werden und anfangen, anders zu denken und sich anders zu verhalten, wenn sie ihr Gefühl für die Privatsphäre in einer Welt verlieren, in der digitale Geräte und Technologien immer besser in der Lage sind, ihre Bewegungen zu verfolgen.

„Ich fürchte mich zutiefst vor dem Verlust der Privatsphäre“, erklärte Cook auf dem TIME100 Summit. „Wenn wir anfangen, das Gefühl zu haben, dass wir die ganze Zeit überwacht werden, ändert sich unser Verhalten. Wir fangen an, weniger zu tun. Wir fangen an, weniger über Dinge nachzudenken. Wir fangen an, unsere Denkweise zu ändern. In einer Welt wie dieser, in der wir uns selbst einschränken, verändert sich die Gesellschaft in erheblichem Maße.“

Cook fuhr fort, dass es schwierig sei zu argumentieren, dass Menschen nicht über ihre eigenen privaten Daten verfügen sollten.

„Es ist schwer zu sagen, dass ein Unternehmen oder irgendjemand in der Lage sein sollte, sich einzumischen und auf einer uninformierten Basis Ihre Daten aufzusaugen“, gab er zu bedenken.

Apple hat den Schutz der Privatsphäre zum Kernstück seiner Strategie gemacht, um sich von den anderen großen Silicon-Valley-Unternehmen wie Google, Facebook und Amazon abzugrenzen, deren Geschäftsmodelle von der Nutzung der persönlichen Daten ihrer Nutzer profitieren.

Cook sprach auch über seine Entscheidung, sich im Jahr 2014 öffentlich als schwul zu outen, und erklärte, dass er diese Entscheidung getroffen habe, obwohl er wusste, dass dies zum Verlust seiner Privatsphäre führen würde.