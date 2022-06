Nach der Ankündigung von iPadOS 16 mit neuen Multitasking-Funktionen treibt Apple nun angeblich die Entwicklung eines neuen 14,1 Zoll iPad Pro voran. Laut dem zuverlässigen Analysten Ross Young befindet sich das 14,1 Zoll iPad Pro derzeit in der Entwicklung und könnte Anfang 2023 mit ProMotion und Mini-LED-Display-Technologie auf den Markt kommen.

Bloombergs Mark Gurman berichtete bereits vor knapp einem Jahr, dass Apple zukünftige iPad-Designs mit größeren Bildschirmen in Erwägung zieht und ein solches Produkt „ein paar Jahre in der Zukunft“ liegt. Der heutige Tweet von Ross Young bestätigt diesen Zeitrahmen und bietet zusätzliche Details.

Young erklärt:

Confirmed the 14.1″ iPad Pro is being developed with our supply chain sources. It will have MiniLEDs and ProMotion. Not sure of the timing, but early 2023 may be more likely.

— Ross Young (@DSCCRoss) June 9, 2022