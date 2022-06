Rund ein Jahr ist es mittlerweile her, dass „Schmigadoon!“ auf Apple TV+ gestartet ist. Nun haben die Verantwortlichen in Cupertino die 2. Staffel zur Musical-Serie angekündigt. Einen konkreten Termin, wann die Fortsetzung startet, hat Apple bis dato noch nicht bekannt gegeben.

„Schmigadoon!“ – 2. Staffel im Anmarsch

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass die erfolgreiche und mit dem AFI Award ausgezeichnete Musical-Comedy-Serie „Schmigadoon!“ um eine zweite Staffel verlängert wurde und mit neuen Original-Musikstücken des Schöpfers und ausführenden Produzenten Cinco Paul zurückkehren wird.

Die Stars Cecily Strong, Keegan-Michael Key, Oscar-Preisträgerin Ariana DeBose, Dove Cameron, Jaime Camil, Kristin Chenoweth, Alan Cumming, Ann Harada, Jane Krakowski, Martin Short und Aaron Tveit werden zurückkehren, während Tituss Burgess und Patrick Page die Besetzung der zweiten Staffel erweitern.

Nachdem die wahre Liebe in der Stadt Schmigadoon gefunden wurde, finden sich Josh (Key) und Melissa (Strong) in der zweiten Staffel von „Schmigadoon!“ in Schmicago, der Welt der Musicals der 60er und 70er Jahre, wieder.

Die Serie stammt von Broadway Video und Universal Television, einer Abteilung der Universal Studio Group. „Schmigadoon!“ wird von Cinco Paul und Ken Daurio gemeinsam erstellt. Paul fungiert als Showrunner und schrieb alle Original-Songs für die Serie. Robert Luketic führt Regie und ist Co-Executive Producer. Lorne Michaels und Andrew Singer agieren als Executive Producer, Micah Frank fungiert als Co-Executive Producer und die Stars Cecily Strong und Caroline Maroney fungieren als Produzenten.