Mit „Lovely Little Farm“ (deutscher Titel: „Schöne kleine Farm“) ist vergangene Woche eine neue Kinderserie auf Apple TV+ gestartet. Begleitend hat Apple nun fünf kurze Clips zur Serie auf YouTube veröffentlicht.

„Lovely Little Farm“: Apple TV+ veröffentlicht fünf Videos

„Lovely Little Farm“ folgt den Schwestern Jill und Jacky, wie sie alle Tiere auf ihrer Farm inmitten von Lavendelfeldern lieben und pflegen. Eine junge Bäuerin zu sein ist nicht einfach, aber jeder Tag bietet den Schwestern Abenteuer und die Chance, sich weiterzuentwickeln. Der animierte Live-Action-Hybrid nutzt die neueste computergenerierte Technologie, die mit Industrial Light and Magic arbeitet, um die Serie zum Leben zu erwecken.

Um ein wenig die Werbetrommel für die Serie zu rühren und euch einen kleinen Einblick zu geben, hat Apple auf YouTube fünf Videos veröffentlicht. In „Lovely Little Farm“ stehen natürlich Tiere auf einem Bauernhof im Fokus und so lernt ihr in den kurzen Clips das Lamm Barbara, die Zwergziegen Bis und Bob, das Alpaca Al, das Pony Pickle, Hundewelpe Tucker sowie eine Quacksalber Ente kennen. Auf Apple TV+ stehen alle sieben Folgen der Serie bereit.

